Herec z Oteckov sa bude ženiť: Prsteň na mieru a... KOKTAVÉ ZÁSNUBY!

Dvojica má spolu syna Adama, ktorý sa narodil v novembri 2020. A až dlhé mesiace po jeho narodení prišli na rad zásnuby, na ktoré sa Braňo poctivo pripravoval.

Zdroj: Instagram SS

„Pripravoval som sa na to dosť dlho, nevedel som, aký prsteň vybrať, lebo keď je žena matkou, tak prsteň dáva väčšinou z praktických dôvodov dole,” prezradil herec portálu markiza.sk. Nakoniec celú vec vyriešil veľmi originálne – zašiel za šperkárkou, opísal jej svoju Silviu a tá jej vyrobila prsteň priamo na mieru. „Úplne Silvii sadol a je unikátny, z čoho mám radosť,” netajil Braňo.

Veľmi originálne ale poňal aj dátum samotných zásnub. „Urobil som to v Chorvátsku na dovolenke 8. augusta a dal som si to k narodeninám. Niektorí muži to robia na Vianoce alebo na narodeniny ženy, ale ja si myslím, že tento postup je nesprávny. To je vlastne spojenie dvoch darčekov do jedného, ale veď ona je darčekom pre mňa,“ vysvetlil pre markizácky portál.

Silvia Soldánová a Braňo Mosný spolu vystúpili aj v šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: Instagram SS

Prsteň v nenápadnej škatuľke podhodil malému synčekovi a keď sa jeho partnerka začala čudovať, čo to je, priniesol šampanské a spustil pripravený svadobný pochod. „Mal som to pripravené, ale aj napriek tomu, že bývam sebavedomý, začal som koktať... Spýtal som sa jej tú osudovú vetu a spolu sme si aj poplakali,“ prezradil Mosný. Dátum svadby si však zasnúbený párik zatiaľ ešte nevybral.