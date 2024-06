FINÁLE markizáckeho Survivoru: Najdrsnejšia reality šou pozná svojho VÍŤAZA!

(Zdroj: Tv Markíza)

Sedemdesiatsedem dní trvajúca súťaž o prežitie sa skončila. Tretia séria drsnej reality šou Survivor Česko & Slovensko bola plná silných ľudských príbehov, zvratov, uzavretých spojenectiev a následných zrád.

Vo veľkom finále proti sebe stáli dvaja súťažiaci, ktorí počas celej súťaže predvádzali neuveriteľné výkony: tridsaťjedenročná programátorka Nikola a o rok mladší komik Mikýř, ktorý nakoniec získal rozprávkových 100-tisíc eur a titul Survivora. Víťaz sledoval finálovú epizódu spolu s ostatnými súťažiacimi zo všetkých troch sérií a fanúšikmi šou v klube Duplex na Václavskom námestí v Prahe.

„Osobne ma najviac prekvapili ľudia, ktorí si hneď na začiatku mysleli, že nevyhrám. Nechápem, čo očakávali. Na prijímacej skúške na Vysokú školu ekonomickú som mal asi 92 bodov zo 100... Tak si to spočítajte. Nemohlo to dopadnúť inak. Ani neviem, či sa z toho teším. Radujete sa, keď si dokážete vyžehliť ponožky? Trochu áno, ale to sa od vás očakáva,“ hovorí čerstvý víťaz najdrsnejšej reality šou v Česku a na Slovensku Mikýř, občianskym menom Martin Mikyska.

„Spomínam si na chvíle, keď sme z réžie so zatajeným dychom sledovali, ako to dopadne. Videli sme skvelé herné ťahy, zrady a emócie, a boli sme aj svedkami toho, ako to súťažiaci vzdali. Pre mňa to všetko k Survivorovi patrí. Survivor odhaľuje skutočné ľudské povahy, to, ako sa správate, keď ste v tiesni, a na druhej strane vám umožňuje posunúť svoje morálne hranice – využiť lesť aj na tých najbližších. To všetko sme mali možnosť sledovať. Myslím si, že tento rok nám všetkým táto hra ukázala, že dokáže pohltiť každého a že aj keď primárnou ambíciou nie je vyhrať, tá extrémne náročná skúsenosť to vo vás zmení. Bola to zatiaľ najdramatickejšia séria, ktorá, dúfam, nastavila latku pre ďalšiu sezónu opäť o niečo vyššie,“ hodnotí tretiu sériu Survivor Česko & Slovensko producentka Adéla Brož.

A na jej slová nadväzuje moderátor Ondřej Novotný: „Máme za sebou tretiu a v tejto chvíli je jasné, že najúspešnejšiu sériu Survivor Česko & Slovensko. Máme aj prvého VIP víťaza. Zaslúžene zvíťazil Mikýř. Aj sám za seba som spokojný. Celá druhá polovica bola famózna. Konečne sme videli, ako sa Survivor má hrať. A ak bude štvrtá sezóna, teším sa, že hráči budú ešte lepší a celá séria ešte zábavnejšia.“

Zobraziť galériu (9)

Komika Mikýřa poznali ľudia pred Survivorom na internete najmä vďaka relácii „Mikýřova úžasná pouť internetem“, ktorá kombinuje spravodajský formát s absurdným humorom. V roku 2021 moderoval odovzdávanie hudobných cien Anděl, kde spolu s hudobníkom Jordanom Hayom parodovali „oscarovú“ facku Willa Smitha. Namiesto facky sa však spolu začali bozkávať.