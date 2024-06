Vinczeho PRVÝ let s pasažiermi: Prehovoril o ZADNÝCH dvierkach!

Viktor Vincze (Zdroj: Instagram V.V)

BRATISLAVA - Už má prvý let s pasažiermi za sebou! Viktorovi Vinczemu sa nedarí len na moderátorskej stoličke...

Prednedávnom sme vás na Topkách informovali, že z Viktora Vinczeho je už pilot. No a celý kurz ho vyšiel poriadne draho. „Ja som si do Boeing prýkrát sadol po cca 2 a pol roku, odkedy som začal s úplne prvými výcvikmi na malej Cessne. A pripraviť si treba postupne dokopy cca 70 tisíc eur," prezradil.

Ako vtedy avizoval, v júni mal vôbec po prvýkrát letieť aj s cestujúcimi. A už sa tak aj stalo! „Uprostred komplikovaných dní sa mi dejú aj krásne veci. Ako pilot Boeingu 737 som uplynulý víkend odviezol svojich prvých pasažierov - dovolenkárov do Grécka,“ napísal s vďakou leteckej spoločnosti, ktorá mu to umožňuje robiť aj popri práci moderátora.

V poslednom období to bolo v jeho práci v Markíze vypäté, a preto sa aj vyjadril ku zadným vrátkam. „Na vylúčenie pripadných konšpirácií - za týmto dňom som išiel roky, bez ohľadu na aktuálnu situáciu. Nechystal som si ho ako zadné dvierka, je to splnený sen. A chemtrails naozaj existujú - sú to konkrétne pásy chemickej zlúčeniny vodíka a kyslíka, teda H2O," ozrejmil.

