Stretnutie po 20 rokoch: Tak TOTO Puškárová vôbec NEČAKALA!

Zlatica Švajdová Puškárová (Zdroj: Ján Zemiar)

Celé Slovensko sa lúčilo s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dosluhujúca hlava štátu sa počas včerajšieho dňa stretla s mnohými známymi osobnosťami. Ako napríklad herečky Jana Kovalčíková, Táňa Pauhofová, Zuzana Kubovčíková Šebová a Zuzana Porubjaková.

„Naša pani prezidentka, ďakujeme Vám, predbehli ste nás, ešte sme neboli pripravení na Váš pokoj, víziu, na Vašu láskavosť a múdrosť. Napriek tomu ste pre nás boli tým najlepším, čo sme si mohli želať. Prajem Vám a vašim blízkym pokoj, lásku a bezpečie,“ zverila sa Táňa. Nielen osobne, ale aj na sociálnych sieťach jej poďakovali napríklad Ema Müllerová či Pavel Bruchala.

Včera bol naozaj výnimočný deň, keďže sa aj Zlatica Švajdová Puškárová opäť vrátila za pomyselný moderátorský stôl. Odmoderovala totiž posledný rozhovor s odchádzajúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. No a pri tejto príležitosti sa v Prezidentskom paláci konalo nečakané stretnutie po 20 rokoch. Za moderátorkou prišla jej fanúšička, ktorá ju doslova prekvapila.

„Stala sa taká veľmi milá vec, že tuto táto krásna mladá dáma prišla za mnou a povedala mi, že: „máme spolu fotku, keď ja som mala 4 roky a dnes mám už 24," ozrejmila jej priaznivkyňa. „Je to možné, tak to je krásne. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že som bola vtedy milá,“ reagovala Zlatica. „Táto mladá dáma pracuje v prezidentskej kancelárii a veľmi veselo sme sa dnes v Prezidentskom paláci dali do reči. No a nakoniec je z toho pekný príbeh. Ďakujem, nech sa Vám v živote darí Miriama," napísala ku príspevku. Dnes sa koná inaugurácia novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho.