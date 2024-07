Zlatica Puškárová ako ste ju nevideli: Vytasila svoje BOMBY v plavkách!

Zlatica Švajdová Puškárová ukázala nadupaný dekolt v plavkách (Zdroj: Instagram Z.P.)

BRATISLAVA - Zlatica Švajdová Puškárová si aktuálne užíva so svojou rodinou chvíle pri mori. Najprv ukázala svojho manžela v plavkách a teraz cvakla aj seba. Fú, to sú ale bomby!

Zlatica Švajdová Puškárová sa na istý čas kvôli zdravotným problémom odmlčala. Dlhý čas nemoderovala Televízne noviny, až sa nakoniec rozhodla pre čiastočný odchod. Čiastočný preto, lebo sa síce na moderátorskej stoličke nachádzať nebude, no vrátila sa s vlastným autorským projektom - „Zlaté talenty so Zlaticou“. Reportážna séria sa stala stabilnou súčasťou hlavnej spravodajskej relácie. Cieľom je netradičným spôsobom predstavovať divákom a diváčkam talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia mediálnu pozornosť.

Po náročnom pracovnom období sa Zlatica so svojou rodinou vybrala na dovolenku k moru. Deti majú prázdniny, a tak si v zahraničí užívajú všetci štyria chvíle oddychu. Moderátorka sa pravidelne prihovára svojim fanúšikom, ktorých zásobuje fotografiami priamo z pláže. Prednedávnom ukázala svojho manžela Patrika v plavkách. No a teraz v nich zapózovala aj ona. Priaznivcom sa ukázala tak, ako ju na obrazovkách nevidia. To je ale nadupaný dekolt. FOTO Zlatice v plavkách nájdete v galérii.