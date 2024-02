Zlatica Puškárová sa 3 mesiace neukázala v Televíznych novinách: Po zdravotných problémoch je SPÄŤ!

(Zdroj: Tv Markíza)

Celé 3 mesiace sa moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová neukázala v Televíznych novinách. Trápili ju nepríjemné zdravotné problémy, ktoré jej neumožňovali vrátiť sa na obraz. Začalo to komplikovaným zápalom dutín a pokračovalo nepríjemným kašľom, ktorý nie a nie prejsť.

„Kedy sa vrátim na obraz? Neviem a ani to neriešim. Čo mám robiť, kašlem, je mi lepšie, ale nemôžem sa počas vysielania dusiť. Je to život, všetko bude v poriadku,“ vyjadrila sa ešte v decembri pre týždenník Plus 7 dní a ďalšie dva mesiace sa liečila. Dnes večer sa však divákom televízie Markíza opäť prihovorila spoza moderátorského pultíka Televíznych novín. Pozrite, ako jej to pristalo!

