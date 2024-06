(Zdroj: Jan Zemiar)

Humor je to, čo drží ľudí pri živote v každej dobe. Po dobrú energiu a smiech si preto častokrát zájdeme aj do kina či divadla, komédie nám totiž pomôžu zabudnúť na trápenia, neraz nám nastavia zrkadlo a zobrazením vtipných či bizarných situácií tak trochu šťuchnú aj do našich vlastných životov. Snáď sám život napísal a na naše bránice zaútočí aj nová komédia mladého slovenského autora Igora Jankoviča. Moji drahí chlapci je šťavnatá komédia o manželstve, láske, priateľstve ale aj rôznorodosti, plná britkých dialógov a humoru.

Hlavnú úlohu, horára Tóna, v nej stvárni Dušan Cinkota. Ten načape svoju ženu Reu Jánošík (Ryníkovú), známu z divadla La Komika, a začne sa poriadne divadlo! Dokonca so zbraňou v ruke! "Hrám podvedeného horára... Je to ťažká rola, lebo mám tam toľko nervových kolapsov a výbuchov a načasovať ich tak, aby to bolo prirodzené a normálne, nie je ľahké. A nechcel by som byť v jeho koži", smeje sa Cinkota, ktorému sme položili aj záludnú otázku, ako by pri zistení nevery reagoval v reálnom živote. "Netuším, aký je recept na dobré manželstvo... Nejaké zásady tam treba dodržiavať," hovorí s tým, že synovi by ohľadom manželstva radšej neradil. "Skôr ho naviesť na pozitívne myslenie, túž po láske a príde...".

Dušan Cinkota má toho plné zuby: Zohnal si zbraň! (Zdroj: NL/TH)

V inscenácii hviezdi aj Majo Labuda a Peter Krajčovič! Konverzačná komédia plná bláznivých zvratov, prekvapení a vtipu je popretkávaná chytľavou hudbou Mariána Čurka. ,,V dnešnej dobe potrebujeme smiech ako soľ. Som rád, že sme dali dokopy skvelý tím a verím, že publikum sa poriadne zabaví,“ povedal režisér Vojtech Koleják.

Premiéra komédie Moji drahí chlapci je v Stredisku kultúry Vajnorská v Bratislave 23.júna a repríza 27.júna, lístky si môžete zarezervovať už dnes cez predpredaj.sk

Peter Krajčovič, Rea Jánošík Ryníková, Dušan Cinkota a Majo Labuda v komédii Moji drahí chlapci (Zdroj: Ondrej Koščík)