Veľké PREKVAPENIE v jojkárskom Talente: NÁVRAT ikony po 11 rokoch!

Leoš Mareš (Zdroj: Tv Joj)

Česko Slovensko má Talent vás bude baviť na JOJke a Prime aj tento rok. Obľúbená šou však prichádza s úplne novým porotcovským zložením, ktoré zaručene talent osvieži. Na scénu prichádzajú Leoš Mareš, Mária Čírová a Eva Burešová! Leoš Mareš sa stane súčasťou stálej poroty, Mária Čírová a Eva Burešová sa budú zase striedať s osvedčenými hviezdami poroty, Dianou Mórovou a Martou Jandovou.

„Som nadšená, že môžem byť súčasťou tohto projektu. Vždy som verila v silu talentu a v to, že každý človek má v sebe niečo výnimočné. Teším sa, že budem môcť byť pri tom, keď budú súťažiaci prezentovať svoje schopnosti a sny. Pre mňa je dôležité hlavne podporiť a inšpirovať všetkých, ktorí sa odvážia vystúpiť na pódium. Verím, že táto skúsenosť bude obohacujúca pre nás všetkých,” prezradila Mária Čírová.

Mária Čírová (Zdroj: TV JOJ)

Po trinástich rokoch sa do šou vracia aj Eva Burešová. V minulosti sa charizmatická speváčka a herečka zúčastnila šou ako súťažiaca. So svojim dychberúcim spevom sa dostala až do finále. Talent bol pre ňu skvelým odrazovým mostíkom do sveta šoubiznisu. Teraz je pripravená svoje skúsenosti odovzdať ďalej.uviedla Eva Burešová.

Eva Burešová (Zdroj: TV JOJ)

Najväčšou novinkou je ale Leoš Mareš! Jeho nezameniteľný štýl, vtip a šarm divákom určite chýbal. Mareš bude spolu s Jarom Slávikom a Jakubom Prachařom patriť do stálej trojice, ktorú budeme môcť vidieť počas všetkých epizód.povedal o účinkovaní v šou známy moderátor.

Prítomnosť Leoša Mareša v porote je veľkým prísľubom nielen pre divákov, ale aj pre samotných súťažiacich. Mareš je známy svojou schopnosťou rozpoznať skutočný talent a jeho charizmatické vystupovanie vždy pridá na dynamike každej šou. Jeho návrat je jednou z najväčších noviniek tejto sezóny a očakáva sa, že prinesie množstvo nezabudnuteľných momentov. Nakrúcanie obľúbenej šou už začalo a atmosféra na pľaci je plná zábavy a nadšenia. Moderátorsky nás budú opäť baviť Jasmina Alagič a David Gránský.

Leoš Mareš (Zdroj: TV JOJ)