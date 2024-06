Pocisková SEXI ako nikdy predtým: FOTO Pod šatami NEMALA nohavičky!

Nela Pocisková (Zdroj: Profimedia)

Nela Pocisková je mamou dvoch detí - syna Hektora (8) a dcérky Liany (6). Nela však po dvoch pôrodoch nezaháľala a vymakala si svoju postavu opäť. Pravidelne to dokazuje na záberoch, ktoré pridáva na sociálnu sieť Instagram. Tentoraz so známou fotografkou nafotili poriadne odvážne snímky. Je na nich tak sexi, ako nikdy predtým!

Pred objektívom totiž zapózovala v obtiahnutých čiernych šatách s vysokým rozparkom. Ten jej siahal až na bedro. No a to znamená len jediné. Pod oblečením musela byť nahá! Rozparok odhaľoval aj to, ako je opálená. Efekt mokrých vlasov a odvážne doplnky len dodali na celkovom dojme. „Tri, dva, jeden... idem. Asi som už veľká,“ napísala herečka ku príspevku. To, že vyzerá úchvatne si všimli aj známe tváre zo šoubiznisu. Pod zábermi nájdete komentáre napríklad od speváčky Dominiky Mirgovej, moderátorky Eriky Barkolovej i režiséra Pepeho Majeského. Čo poviete vy?

Archívne video

Vzťah Nely Pociskovej a Tůmu poznačený zvláštnou ÚCHYLKOU… Zo začiatku mu to vadilo, no potom si ZVYKOL! (Zdroj: Ján Zemiar)