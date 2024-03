Medzi Ďurovčíkom a Pociskovou to iskrilo: Nedoriešené účty!

(Zdroj: Tv Markíza)

Je známe, že práve Ján Ďurovčík bol ten, ktorý objavil talent Nely Pociskovej. Stalo sa to na kastingu do muzikálu Neberte nám princeznú a známy choreograf si vtedy iba 15-ročnú herečku zobral pod ochranné krídla. Ako jej manažér ju uviedol do veľkého sveta slovenského šoubiznisu a spravil z nej hviezdu. A hoci neskôr sa ich vzťah prehĺbil do lásky, v roku 2012 prišiel rozchod.

Uplynulo 12 rokov a dvojica sa v nedeľu večer stretla za jedným porotcovským stolom v šou Let's Dance. A ich spoločne prežitá minulosť sa skrátka nedala prehliadnuť. Jeden na druhého vyťahovali dvojzmyselné poznámky, ktoré odkazovali na časy, keď tvorili ešte pár. Ďurovčík napríklad Nelu nazval Bubi a ona mu sladkú prezývku opäťovala - Bubinko. Ako potom vysvetlili: „tak sme sa prezývali, keď sme boli spolu.“

Nela si tiež nenechala ujsť možnosť poukázať na fakt, že jej Jano ako manažér dával zabrať. V období, keď hviezdila v Let's Dance, mala totiž aj veľa iných aktivít. „Ja som v tom období maturovala, hrala som v muzikáli West Side Story, točila som Ordináciu v ružovej záhrade, pripravovala sa na koncert, do toho som vydávala CD. Neviem prečo som toho mala tak veľa,“ zahlásila a pozrela sa na Ďurovčíka.

LSD Nela (Zdroj: TV Markíza)

Niekdajšie spojenie dvojice bolo cítiť aj pri Nelinom hodnotení Juraja Loja, s ktorým hrala v Búrlivom víne. „Moja láska jediná. Ty keby si vedel, že ťa budem hodnotiť niekedy, tak ma ani neopustíš v tom Búrlivom víne. Ako môžem byť ja objektívna? Mám slabosť na tohto človeka...“ zahlásila Nela. „Takžeee, už ste si to... hej? Je logické, že idem po Nele, aby som to nejak vyvážil,“ zahlásil s úsmevom Ďurovčík, čím jasne narážal na Neline "vyznanie lásky" Lojovi.

To nemohla svojou poznámkou opomenúť Adela, ktorá zahlásila, že je z týchto vzťahov zmätená. „Tu najväčšia láska (ukázala na Nelu, pozn. red.), tu niečo (ukázala na Ďurovčíka, pozn. red.)...“ zahlásila Vinczeová, na čo jej do reči skočil Ďurovčík: „Áno, ja som to prežíval, toto som prežíval. Čo si robila vtedy ty, keď ja som toto musel prežívať?“ Pozrite si video!

LSD - Adela - vzťahy (Zdroj: TV Markíza)