PROBLÉMY vo vzťahu Pociskovej a Tůmu: Herečka prehovorila!

Nela Pocisková a Filip Tůma (Zdroj: Ján Zemiar)

Nela Pocisková prijala pozvanie do Bekimovho horúceho kresla. V podcaste sa rozhovorila o vzťahu s Filipom Tůmom, s ktorým ma dve deti. Ich vzťah sa môže zdať idylický, no nebolo to tak vždy. Najstabilnejší pár šoubiznisu si tiež prechádzal krízami. Herečka priznala problémy. Po narodení detí sa museli pripôsobiť niečomu novému, a to si vyžaduje trpezlivosť a toleranciu.

„Uvedomili sme si - a je dôležité si to uvedomiť, že my sme len tak akože fungovali vedľa seba. Išli sme do stavu, že sme vlastne vôbec nežili spolu. Každý sme žili svoj život a prišli sme na to, že toto nie je úplne okej,“ povedala Nela otvorene. „Deti preveria celý vzťah. Mám pocit, že niektorí muži vlastne nevedia úplne prijať to, že žena má teraz pozornosť inde a že je to asi prirodzené. Že vlastne naozaj chlap, muž, partner je tam proste, bohužiaľ, trošku menej,“ dodala. Nela však ani po prekonaní krízy nenosí prsteň na ruke. Dôvodom by mala byť obojstranná opatrnosť.

A síce našli recept na svoju lásku, do ničoho sa nehrnú bezhlavo. „Najdôležitejšie je o tom komunikovať. Rozprávať, rozprávať, rozprávať... Viem, že to znie ako hrozné klišé, ale podľa mňa najdôležitejšia vec vo vzťahu je záujem. Keď som začala cítiť, že napríklad Filip akoby o mňa strácal záujem, alebo on mal pocit, že ja oňho, tak tam sa začínal kritický moment. Ty vlastne riešiš iba ich (deti) a ja tu vôbec nie som. Ale celé je to o komunikácii a tolerancii jeden voči druhému, nájsť tú strednú cestu. My sme si tiež prešli hocičím,“ uzavrela Nela.

Archívny rozhovor