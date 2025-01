Ivana Gáborík (Zdroj: Ivan Kašša)

Ivana si totiž pustila nestarnúci hit Vonia kakao od Karola Duchoňa a Dušana Grúňa a začala to poriadne rozbiehať! Po byte sa rozutekala, krútila sa, skákala a v momente strhla do bláznivého tanca aj svoje dve dcérky. Smiech, naháňačky a nefalšovaná radosť – presne takto to vyzeralo u Gáboríkovcov doma.

Ivana Gáborík sa odviazala a roztočila to doma v obývačke. (Zdroj: Instagram)

Zdá sa, že Ivana má tanec jednoducho v krvi, a hoci už netancuje profesionálne, stále v sebe nezaprie vášeň pre pohyb. V minulosti očarila divákov v Let's Dance, no teraz si tanečné parkety vymenila za rodinnú pohodu v obývačke. Video pridala na sociálne siete a ukázala, že ani v bežný deň u nich doma nie je nuda.

Ivana Gáborík už dcéry nedokáže ustrážiť: Takto to vyzerá u nich doma! Čistý cirkus (Zdroj: Instagram I.G.)