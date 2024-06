Gáborík je z hokeja sklamaný: Všetci hovorili, aký skvelý tím máme, ale… Túto CHYBU robili v každom zápase

Garden Twist Párty v Prahe plná celebrít (Zdroj: Ján Zemiar)

Marián Gáborík bol nedávno spolu s manželkou Ivanou v Prahe na Garden Twist Párty. Prvýkrát na dva dni bez detí, takže si náramne užili zábavu, večeru, drinky a spoločnosť jeden druhého. Marián je však aj bývalý hokejista, ktorý pozorne sledoval aj nedávne Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a bezpochyby našim držal palce. I keď ich umiestnenie teda nedopadlo podľa našich predstáv. „Je to obraz, aký je momentálne, všetci hovorili, aký máme skvelý tím, čo sme aj mali, ale ostatné tímy boli takým spôsobom nabité, že tieto majstrovstvá nemali takú kvalitu za posledných x rokov… samozrejme, chalani hrali dobre, bojovali, ale…“ a doplnil, čo hokejistom chýbalo. Vyjadril sa aj na margo českého tímu, ktorý sa stal majstrom sveta. A keby bol Marián trénerom nášho tímu, čo by im vyčítal? „To je otázka na kompetentných, ja som bol iba fanúšik… ale keby to bolo ideálne, tak neskončíme, ako sme skončili“. Pomenoval však slabé miesta nášho hokejového tímu. Ktoré to boli?

