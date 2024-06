ROZCHOD popálenej Češky s talianskym podnikateľom: Kvôli TOMUTO im krachol vzťah!

(Zdroj: GettyImages)

Týnuš Třešničková sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala hlavne kvôli incidentu, ktorý sa odohral pred 6 rokmi v Istanbule. Stala sa vtedy obeťou ohnivého zásahu v jednej zo známych reštaurácii. Život sa jej zmenil v sekunde a trvalo dlho, kým sa dala do poriadku.

V roku 2022 sa zaľúbila do talianskeho podnikateľa Davida Nebbiu, s ktorým to vyzeralo naozaj nádejne. Ich cesty sa však v týchto chvíľach rozišli. Vzťah im krachol na diaľke. Týnuš dva roky pendlovala medzi Českou Republikou a Talianskom, rovnako ako on. Zrejme to bolo už časovo namáhavé.

„Máme pre vás niekoľko dôležitých noviniek, o ktoré sa s vami musíme podeliť. Po dlhom zvažovaní a spracovaní tohto ťažkého rozhodnutia sme sa rozhodli náš vzťah ukončiť. Udržiavanie vzťahu na diaľku sa ukázalo byť náročnejšie, než sme očakávali a veríme, že ísť vlastnou cestou je v tejto chvíli tým najlepším rozhodnutím pre nás oboch. Aj keď už nie sme spolu ako pár, zostávame veľmi dobrými priateľmi a rozchádzame sa v tých najlepších podmienkach,“ znie oficiálne stanovisko páru, ktoré pridali na Instagram.

„Stále nám na sebe veľmi záleží a do budúcnosti si navzájom želáme len to najlepšie. Nebolo to pre nás ľahké rozhodnutie, ale veríme, že je to správne, keďže ideme vpred. Vážime si všetku podporu a lásku, ktorú ste nám počas našej spoločnej cesty preukazovali. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie nášho súkromia v tomto období," dodali na záver.