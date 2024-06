Legendárne duo Eva a Vašek je minulosťou: ROZCHOD po 34 rokoch!

(Zdroj: Profimedia)

Prvýkrát sa o hudobnom rozchode Evy a Vaška špekulovalo v roku 2013, kedy tmavovláska rozbehla svoju sólo kariéru. Stále však čas od času dvojica spoločne vystupovala. No hudobník je od svojej manželky o 17 rokov starší, v decembri oslávil 70. narodeniny, a tak sa rozhodol, že je najvyšší čas kariéru ukončiť.

„Nie je to pre mňa vôbec jednoduché. Je to celý život a zrazu koniec. S Evou sme spoločne spievali 34 rokov. Už sme takmer boli v knihe rekordov ako manželia a duo. Že končím, neprežívam pozitívne a ani sa s tým nemôžem veľmi vyrovnať, určite mi to nie je príjemné. Je to ale skutočnosť a je to dané,“ vyjadril sa v týchto dňoch pre český web Prima ženy Vašek.

(Zdroj: Profimedia)

„Je to tak, Vašek ukončil hudobnú kariéru a ja pokračujem ďalej ako Eva Adams,“ potvrdila speváčka, ktorá aktuálne vystupuje prevažne v USA. Práve tam sa totiž manželia spolu s dcérou pred rokmi presťahovali. Dôvodom Vaškovho konca je vraj jeho vek - vie si vraj predstaviť, ako musí vyzerať v očiach dvadsaťročných.

„Vždy som si hovoril, že pozerať sa na hudobníkov s bielou hlavou je divné a dnes mám bielu hlavu a 70 rokov. Dokážem si predstaviť, ako musím vyzerať v očiach dvadsaťročných. Pamätám si, že kd som mal 17 a chýbal mi gitarista, ktorý odišiel na vojnu, dostal som na jedného výborného tip. Mal ale 27 a ja som vtedy povedal, že so starými dedkami nehrám. Na javisko ísť už nechcem. Dám priestor mladším,“ vyhlásil Ševčík.

Ten minulý rok prekonal aj vážne zdravotné problémy - mal mozgovú mŕtvicu. Že by za jeho odchodom do hudobného dôchodku boli zdravotné problémy, však odmieta.