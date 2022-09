Popálená Češka o HROZIVEJ nehode: Boli to STRATENÉ mesiace jej života!

Youtuberka a influencerka Týnuš Třešničková (25) žije rozprávkový život. Ten sa jej však zmenil pred štyrmi rokmi, keď bola obeťou ohnivého incidentu v luxusnej reštaurácii v Istanbule. Ten bol pre ňu a jej priateľa naozaj ako zo zlého sna. S vtedajším partnerom sa rozhodli navštíviť Turecko a chceli si spolu užiť dovolenku. Tá sa ale obrátila na čistý horor a Týnuš musela zotrvať v zahraničí ďalších deväť mesiacov.

Výbuch v známej tureckej reštaurácii jej spálil až 35% tela. Oheň zasiahol najmä jej krásnu tvár a ruky, ktoré na videách boli viditeľné najviac. Zranenia boli také vážne, že jej na istý čas znemožnili vykonávať prácu. Bolo otázne, či sa k nej vôbec vráti.

Češka si prešla peklom a popáleniny ju doslova zmenili. No po čase už nemá problém o incidente otvorene a úprimne hovoriť. Na Instagrame si zaspomínala na nepríjemnú minulosť pri jednej z otázok, ktorú dostala od svojej fanúšičky.

Tá sa jej na rovinu opýtala, či ju nehoda v Turecku posunula dopredu a či by bez nej teraz nebola tam, kde je. „Určite mi to dalo životnú lekciu, ale to je všetko. Inak to beriem ako stratených 9 mesiacov života, ktoré ma naopak zabrzdili. Ale ktovie, neľutujem sa a snažím sa to všetko dohnať a vynahradiť si to,“ odpovedala na otázku.

Človek by možno očakával, že jej odpoveď bude plná entuziazmu... Opak je však pravdou, ale niet sa zas čo sa čudovať, keďže kvôli popáleninám nemohla vychádzať ani von a stále bola zavretá v nemocničných priestoroch ďaleko od milujúcej rodiny.

Dnes po viacerých plastických operáciách sa naďalej ukazuje na sociálnych sieťach aj so svojím novým talianskym priateľom. Za ten čas sa toho naozaj veľa zmenilo!