DEŇ DETÍ v podaní našich celebrít: RETRO fotky Müllerovej aj Havlovej!

Soňa Müllerová, Dagmar Havlová (Zdroj: Ján Zemiar)

Soňa Müllerová, moderátorka Moderátorka

Soňa Müllerová sa vrátila späť v čase a na sociálnu sieť Instagram pridala fotografiu z dávnych čias. Ešte keď boli jej detičky malé. Venovala im vrúcne slová. „Moji drahí, aj keď už máte tridsiatku, stále ste moje detičky, a tak si prosím, "zapíšte za uši": Ak Vám zlyhá vzťah, príďte domov. Ak budete vo finančnej tiesni, príďte domov. Ak sa nebudete cítiť dobre psychicky, príďte domov. Ak sa budete cítiť osamelo, príďte domov. Ak niečo pokazíte, príďte domov. Bez ohľadu na to, kde v živote budete, koľko budete mať rokov, vždy sa môžete vrátiť domov. Môj domov bude vždy aj Vašim domovom,“ napísala.

Dagmar Havlová, herečka

Herečka Dagmar Havlová vytiahla ešte staršie zábery zo svojho archívu. „Vždy som považovala zrodenie za zázrak. Všetko najlepšie tým malým, čo nám nosia do domu šťastie, niekedy chmúry, nehnevanie, starosti i radosti. Tak pekný sviatok všetkých detí všetkých národností. Bez vojen, strachu a nebezpečenstva,“ uviedla.

Eva Pavlíková, herečka

Herečka Eva Pavlíková zverejnila snímky z detstva. „Dnes je medzinárodný deň detí... Upratovala som si fotky z detstva... a uvedomila som si, aké krásne detstvo som mala. Vďaka mojim rodičom. Pné lásky, objatí, nových podnetov, výletov, spoznávania všetkého nového, plné krásnych rozprávok, kníh,hudby, divadla... Uvedomila som si, aký dobrý "grunt" som dostala od mojich rodičov práve v detstve. Že som mala na čom stavať celý život. Uvedomila som si, aké je to dôležité, ako ma to ovplyvnilo, ako som sa inšpirovala aj pri mojom rodičovstve... Tak všetky deti sveta... prajem vám to isté. Milujúcich rodičov, veľa pochopenia, možnosť na rozvoj vašich schopností, veľa krásy navôkol...a žiadne vojny a hlad,“ vyjadrila sa.

Článok pokračuje na ďalšej strane