Soňa Müllerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Je to už dvadsaťjeden rokov odvtedy, čo v Slovenskej televízii zrušili pozíciu hlásateľov. Odvtedy sa niektorí kolegovia stretávali pravidelne, iní sporadicky na akciách, ale všetci spolu sa vlastne nestretli nikdy. Až teraz na popud Soni Müllerovej, ktorá osem exhlásateľov pozvala k sebe domov. A bol to večer plný smiechu, dobrého jedla a spomínania. Soňa si napríklad spomenula na jednu príhodu z televíznej praxe: „V časoch, keď sme ešte naživo po polnoci končili vianočné vysielanie a keď nám v hlásateľni horela sviečka v ikebane, tak som sa dohodla s pani strihačkou, že keď poviem divákom dobrú noc, sfúknem v obraze tú sviečku. Odstrihnúť z obrazu ma mala až potom, keď sfúknem sviečku. A ja som do tej sviečky fúkala raz, dva, trikrát - a nič, sviečka nechcela zhasnúť. Pani strihačka ma nechala, nech sa potrápim, a keď to nešlo, tak som si naslinila prsty a mokrými prstami zatlačila knôt,“ s úsmevom spomína Soňa, ktorá kvôli akcii prvýkrát roztiahla svoj rozkladací stôl v kuchyni. Nikdy dovtedy totiž nebol roztiahnutý. Pomohol jej s tým syn Filip a skôr prišiel a pri aranžovaní asistoval zase Jaro Buček: "Odišli o pol druhej a ráno som iba pozerala, aký je prázdny a smutný ten stôl", hovorí Soňa. Deväť ľudí v byte je dosť a užíval si to aj Sonin trinásťročný pes. Je to vraj vyslovene kaviarenský typ, ktorý miluje takéto stretnutia. No verili by ste, čo všetko ešte Soňa prezradila?

Soňa Müllerová má opatrovateľa pre psa: Odpadnete, aký má servis! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)