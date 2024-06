Gáborík mal šťastie, že si ho Ivana vybrala: Kráska mu dopraje to, čo by pri iných len ťažko hľadal

Ivana a Marián Gáborík (Zdroj: Ján Zemiar)

Ivana a Marián Gáborík sa vybrali do Prahy na event Garden Twist Párty, kde sa ocitli výnimočne bez detí. „Je to super. Aj keď vidím, že niekto prišiel s detičkami, ale s tými dvoma by to bolo náročné, to by som tu len behala za jednou, za druhou a nemala by som šancu sa s niekým porozprávať“, tešila sa Ivana. A to aj napriek tomu, že išlo o sladký event, kde si všetci asi najviac pochutnávali na gumených cukríkoch. „Ja mám veľmi rád sladké, ja som už aj ochutnal ich šmakocinky a zoberieme asi niečo aj na to večerné vyžieranie, ako sa hovorí“, priznal Marián svoju závislosť na sladkom. Cukríková Jojo rodina je obľúbená aj u ich detí: „Naša staršia Bela zbožňuje gumené cukríky a ja som taká, že vždy po obede musím mať niečo sladké“, priznáva Ivana, na ktorej však každodenné mlsanie vôbec nevidieť, stále si udržiava skvelú štíhlu postavu. Hádam gény podedia aj dcéry, ktorým Ivana sladkosti neodopiera: „Keď zjedia pekne obed, môžu si dať sladké… Staršia okúsila čokoládu a gumené cukríky, to už nepôjde iným smerom.“

Ivana však dbá na zdravú stravu a orientuje sa hlavne na domáce stravovanie. Jej kuchárske zručnosti ocenil aj Marián: „Ja som sa naučil aj na také jedlá, ktoré som nikdy nejedol“. Doma majú teda vždy navarené, aj keď Ivana priznáva, že niektoré jedlá zostanú na druhý deň. Je však niečo, čo Ivana v kuchyni vôbec nestíha.

