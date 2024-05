Vinczeovci o synovi ešte nepovedali všetko: Máme parťáka na celý život! V TOMTO je iný ako ostatné deti

Adela a Viktor sú manželmi už štyri roky (Zdroj: INSTAGRAM/ VIKTORVINCZE)

Adela a Viktor Vinczeovci sú už oficiálne rodičmi adoptovaného syna Maxa. Ten rastie ako z vody a začína vnímať, že jeho rodičia sa objavujú v televízii: „On nás vníma už úplne stopercente kde sa objavíme“, potvrdzuje Viktor. „Aj mňa si všimne v časopise, asi úplne tomu nedáva nejakú váhu, čo je aj správne“, hovorí Adela s tým, že pozná aj niektorých ich kolegov. S Maxom prežívajú krásne chvíle a rozšírenej rodine sa tešia: „On je úplný parťák, my ho môžeme hocikam zobrať, on je úplne spoločenský, on sa nebojí, on sa rozplače, len keď sa udrie alebo keď mu niečo nedovolíme…“ rozpráva Adela a dodáva, kto z hercov ho vie rozplakať a prečo.

Už je známe, že kým Adela s ním hovorí po slovensky, Viktor so synom komunikuje výlučne po anglicky. „So slovenčinou je v intenzívnejšom kontakte, tak ja sa potom buď tvárim, že nerozumiem alebo mu rovno odpovedám po anglicky a on sa na to chytí“, prezrádza taktiku Viktor. Viac sa už dozviete z videa.

Vinczeovci-syn - ešte nepovedali všetko (Zdroj: NL/TH)