Jozef Banáš sa nám pochválil FOTKAMI vnúčika: Maxík má len 2 roky a AHA, ako s mamou gazduje!

Jozef Banáš (Zdroj: PR)

Jozef Banáš je nielen mimoriadne úspešný spisovateľ, expolitik, diplomat a vzorný manžel, ale aj starý otec. Od roku 2022, kedy si Adela s Viktorom adoptovali syna, dokonca dvojnásobný. „To je moja najradostnejšia funkcia. Už som si to raz odskúšal, keď sme mali prvú vnučku Natálku u staršej dcéry. Tam to bolo jednoduchšie, lebo žije v Prahe, hoci veľmi často za nami chodili, aj my chodíme do Prahy, ale teraz je to už 16- ročná slečna…“, hovorí Jozef Banáš a dodáva, ako sa zmenil život jeho dcéry a Viktora. „Vidím, ako to posunulo Adelku s Viktorom, ako im ten malý naplnil život, Maxík je absolútna priorita... naozaj ich obdivujem...", teší sa Banáš, ktorý si pri dvoch dcérach syna nikdy neodskúšal, a dodáva: „Viktor v čase, keď už finišoval s leteckým kurzom, to robil všetko v angličtine, a práve prišiel ten malý do toho a on to všetko dal, je to úžasné“, netají obdiv k zaťovi.

Banášovci pravidelne pomáhali so starostlivosťou o Maxíka počas priamych prenosov šou Let´s Dance, keďže však bývajú s dcérou a zaťom neďaleko od seba, neraz sú to aj spontánne návštevy počas vychádzky Adely so synom: „Ja mám rozrobenú robotu, hlava sústredená na písanie, naraz už len počujem hlas: dedo, Dacia, dedo, Dacia... tak ideme Dacia, čo sa dá robiť, Timrava-neTimrava“, odhaľuje Banáš nielen vnukovu vášeň k jeho autu, ale aj na akej knihe spisovateľ aktuálne pracuje.

V týchto dňoch má ale oddych, lebo ako prezradil, práve trávia pár dní spoločne na Myjavských kopaniciach: „Tam má Adela menší domček… kosíme tam, malý bude na fúriku voziť skosenú trávu a zemiaky budeme vyberať… to už má nachystané“. Nepriamo si tak vychovávajú pomocníka a nielen to. Maxík bude viac spojený s prírodou a nehrozí mu syndróm čisto mestského dieťaťa, ktoré netuší, ako rastú napríklad ríbezle. „On všetko ovláda, čo ako rastie. Hrášok sme oberali spolu, čistili sme ho a takéto veci“. Starí rodičia teda fungujú naplno a Banáš odpovedal aj na otázku, či rozhodnutie adoptovať si Maxíka bol ten správny krok... Odpovede na všetky otázky sa dozviete vo videu.

