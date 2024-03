Michaela Kocianová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská topmodelka Michaela Kocianová, už okúsila tanečný parket v Let's Dance. Prvý večer má za sebou a ďalší ju len čaká. Ako to však bolo predtým, keď dostala túto ponuku? My vieme, kto bol jej priateľ na telefóne.

Kocianová o Let’s Dance: NEUVERÍTE s kým sa radila…Ihneď som mu VOLALA! (Zdroj: Vlado Anjel)

Slovenskej topmodelke Michaele Kocianovej sa naskytla príležitosť, ktorá sa len tak neodmieta, a tak sa stala súčasťou veľkolepej markizáckej šou Let's Dance. Ešte predtým, ako kráska zo svetových prehliadkových mól vstúpila na parket v bratislavskej Inchebe, sme si ju na oficiálnom predstavení párov poriadne vyspovedali a okrem iného prezradila aj to, s kým sa radila.

Blondínka nám prezradila, že tanec je pre ňu veľká výzva a dá jej veru poriadne zabrať. Je to niečo celkom iné ako bola doteraz zvyknutá. Vlastne pre ňu je to o to ťažšie, keďže, ako modelka musí spĺňať určité kritéria, a to najmä výšku, ktorá sa stala pre ňu skôr nevýhodou, a preto jej k tomu prispôsobili aj tanečnú obuv. „Tanečné topánky sú trošku nižšie a sú také pohodlnejšie. Mólové topánky sú zväčša vysoké, veľmi nepohodlné veľakrát a v tých tanečných predsa len musíš niečo odtancovať. Ja mám tie nižšie,“ poznamenala modelka a pokračovala v rozhovore. „Tým, že som vysoká, tak mi nemohli dať také vysoké, takže som veľmi rada,“ pousmiala sa jedna z našich najkrajších Sloveniek.

A dokonca aj ona sama pociťuje svoju výšku v tomto prípade za nie príliš prospešnú. „Áno je, akože ono je to fajn, lebo my vyzeráme veľmi dobre v pozíciách, ale tým, že sme dlhý, tak sú na nás strašne vidieť všetky chyby, takže je to také, že musíme si to fakt oddrieť a ja sa snažím,“ vyjadrila sa Michaela. A na otázku, či má napozerané aj predchádzajúce kolá, povedala jednoznačne áno a pri tom celom sa nám zdôverila, že o svojej účasti sa radila aj s týmto predchádzajúcim celebritným "tanečníkom". Neuveríte, kto to bol. Viac, sa už dozviete z rozhovoru vyššie a topmodelke držíme palce pri ďalších večeroch.

