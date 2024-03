Porotkyňa Adela Vinczeová (Zdroj: Ján Zemiar)

Adela Vinczeová je pri hodnotení tanečných párov v Let´s Dane svojím postrehom a briskným hodnotením jedinečná. Presná je možno aj preto, že si v jednej zo sérií zatancovala aj ona sama po boku Petra Modrovského, takže sa vie vcítiť do tréningového trápenia, nálad, obáv či trémy tanečných párov. "Nie vždy nízke známky znamenajú, že sa nám niekto nepáči. Mne sa veľmi páčili..." a začína vyratúvať tanečníkov, ktorí lahodili jej oku a prečo - aj keď známky na povestných lopárikoch o tom možno nesvedčili.

Zvedaví sme boli aj na to, akú známku by dala za šaty, ktoré mala v prvom kole oblečené, a rad prišiel aj na jej syna: "Malý chodí spávať akurát v tom čase, keď štartujeme, v prime time..." odpovedá Adela aj na otázku, kto ho stráži: "Spí vo svojom prostredí, tak sme to vymysleli, že mama spí u nás". A prezradila aj to, či ju už syn videl aj na obrazovke a či vníma, čo vlastne Adela robí.

Adela o synčekovi: Vníma, že jeho mama je slávna?! TOTO si už všimol (Zdroj: NL/Ján Zemiar)