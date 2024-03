Matyáš Adamec a jeho priateľka Adéla Picková (Zdroj: Ján Zemiar)

Matyáš Adamec ohúril v minulej sérii Let´s Dance svojím takpovediac rebelstvom a originálnymi tanečnými choreografiami. Pár dní pred štartom tanečnej šou predstavil v Bratislave svoju priateľku Adélu - tiež tanečníčku - s ktorou sa zoznámili koncom roka 2022 na koncertnom turné Jiřího Korna a randiť začali niekedy v máji po skončení tejto tour. Adéla tancuje street dance, ktorému čoraz viac prepadáva aj Matyáš: „Matyáš mi už rok sľubuje, že ma bude učiť latinu, ale doteraz sa to nestalo“, bonzla naňho priateľka, ktorá je pre tanečníka veľkou inšpiráciou.

Adéla Matyáša podporuje a robiť to chce aj počas Let´s Dance. Je teda isté, že na niektorých kolách sa zúčastní aj osobne. Zaláskovaná dvojica nám prezradila aj to, čo si na sebe vzájomne najviac vážia: „Matyáš je gentleman“, ospevuje ho Adéla, ktorá zase Matyášovi imponuje tým, že je vo všetkom, čo robí, veľmi prirodzená. Rovnako prirodzene pôsobí aj Matyáš, ktorý tento rok bude v Let´s Dance zvŕtať herečku Petru Dubayovú. Ako im to spolu pôjde, uvidíte už v prvom kole v nedeľu o 20.30 na Markíze.

Krásna priateľka sprevádza Matyáša všade, teraz však tanečník povedal: NE! Žartoval? (Zdroj: NL/Ján Zemiar)