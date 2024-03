Párty žena Šebová: Deti nechá mužovi a baví sa na diskotéke! Žúrky so ZNÁMOU speváčkou

Zuzana Kubovčíková Šebová a Mamba Dasha (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Zuzana Kubovíčková Šebová sa vrátila do Let´s Dance, nie však na parket, ale do hľadiska. Prišla podporiť svojich kolegov a hlavne Tinu, s ktorou už spolu pretancovali nejeden večer.

Zuzana Kubovčíková Šebová tancovala v siedmej sérii Let´s Dance po boku Viléma Šíra, ktorý teraz tvorí tanečný pár s Tinou. Práve s touto speváčkou má Zuzka blízky kamarátsky vzťah a bola sa dokonca pozrieť aj na ich tréning: „My máme odtancované veľmi veľa po diskotékach s Tinkou… má veľmi prirodzený, krásny pohyb… ona by nás rytmiku mohla všetkých učiť“, vyjadrila sa na margo Tiny.

Hoci by si dnes Zuzana netrúfla prísť na parket bez tréningov, tanec je pre ňu takpovediac droga. Miluje ho a neváha na diskotékach tancovať až do rána. „Ja veľmi rada chodím na diskotéky, ale to od detstva... ja aj na svojej svadbe som tancovala asi až do siedmej rána, ja strašne rada tancujem, strašne“. Od tanca sa nevie odtrhnúť ani na eventoch, ktoré moderuje a potom nasleduje tanečná zábava. Vtedy zostáva aspoň na niekoľko kôl. Holduje však tancu aj jej manžel Michal Kubovčík? Lebo na prvý pohľad to tak nevyzerá...

