Do markizáckej Ruže mieri exfarmárka: Zmenená na NEPOZNANIE!

Ďalšie 3 nevesty sú odhalené! (Zdroj: TV Markíza)

O srdce televízneho ženícha Radka Urbanyaka zabojujú napríklad šarmantná Anet, 24-ročná Sára či blondínka Lucy. K tejto trojici dievčat sa aktuálne pridávajú ďalšie. Televízia Markíza predstavila nové nevesty! Toto sú ony:

Dolli (28):

Dolli sa narodila v Žiline, býva v Považskej Bystrici. Pracovala ako kaderníčka, keďže ju už odmalička bavila úprava vlasov, momentálne je však nezamestnaná. Jej koníčkom je cestovanie, veľa času trávi v Dubaji a jej najväčším snom je otvoriť si tam salón.

Kedysi zahviezdila aj v markizáckej Farme. A odvtedy sa poriadne zmenila. Jej FOTO počas účinkovania v súťaži nájdete v galérii nižšie.

Dolli (Zdroj: TV Markíza)

Julie (24):

Modeling, ale aj štúdium, fotenie, natáčanie reklám či práca na sociálnych sieťach – k tomu všetkému má blízko 24-ročná akčná Julie. Zaujímavosťou je, že v detstve sa venovala aj mágii a bola najmladšou členkou Únie moravských kúzelníkov. Umenie očarovať využila aj na súťažiach krásy, z ktorých má peknú zbierku koruniek.

Julie získala v Miss Českej republiky 2022 titul I. vicemiss, toho sa však v priamom prenose vzdala, a tak sa postarala o poriadny škandál. Taktiež účinkovala aj v relácii Nákupné maniačky.

Julie (Zdroj: TV Markíza)

Nikoleta (27):

Očarujúca tmavovláska Nikoleta pochádza z Trnavy, no svojím vzhľadom a čokoládovou pokožkou pripomína skôr exotickú krásku. Je majiteľkou beauty salónu a finančnou riaditeľkou. Považuje sa za vorkoholičku, ktorá miluje svoju prácu a je neustále v pohybe. V budúcnosti by chcela svoje podnikanie naďalej rozvíjať, usadiť sa a založiť si rodinu. Baví ju najmä cestovanie, turistika a vo voľnom čase si rada zacvičí. Taktiež má veľmi rada dlhé prechádzky so svojou milovanou mini yorkshirkou Daisy.

Nikoleta (Zdroj: TV Markíza)