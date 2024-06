Dolli do Ruže nešla hľadať lásku: Šokujúce slová o ženíchovi... Radko, TOTO sa ti páčiť nebude!

Dolli (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Dolli aktuálne povedala pravdu o jej účasti v šou Ruža pre nevestu. No a ženíchovi to vôbec nedarovala. Tieto slová nechce počuť nikto!

Dolli sa zapísala do pamäti divákov hlavne svojím výstredným výzorom. No aj tým, že si servítku pred ústa vôbec nekládla. Povedala všetko, čo mala na jazyku. Nuž, veď diváci boli aj svedkami poriadne vyostrenej hádky s Larou, keď jej vykričala, že je had na krku a zo šou po dráme okamžite odišla.

Ako v najnovšom podcaste Oskiho Baramiho s názvom S nami naznačila, do Ruže si nešla hľadať lásku. „Ja som ho videla, vravím, že, okej, ale potom s odstupom času to bolo také, že nie je môj typ,“ priznala s tým, že to tam hralo na Radka veľmi veľa báb. „Nemenujem,“ dodala. No a potom sa rozpovedala... Tú poslednú ružu, ktorú dostala už nechcela prijať, pretože vedela, že jej na Radkovi niečo nesedí.

„Ja už som sama od seba chcela odísť... Ja by som jemu určite povedala, že si nezoberiem tú ružu. Mne už aj on vadil, furt tam chodili baby a bozkával sa s nimi. Ja už som vedela, že aj keby pôjdem s ním na to rande, ja proste si s ním nemám čo povedať. A jednoducho, mne už bol taký slizký, taký nechutný, ja už by som tak či tak odmietla tú ružu,“ dodala.