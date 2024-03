Markizácka nevesta z Ruže: Lásku si hľadala aj v zahraničnej verzii šou!

Táto kráska bojovala o srdce ženícha aj v zahraničnej verzii šou! (Zdroj: TV Markíza)

Minulý týždeň odštartovala na obrazovkách televízie Markíza dlhoočakávaná šou Ruža pre nevestu. Za ženícha tentoraz vybrali Slováka žijúceho v Nórsku, Radka Urbanyaka. „Bolo to niečo nezabudnuteľné. Niečo, do čoho keby nejdem, tak by som to určite ľutoval," povedal pre Topky.sk charizmatický fešák.

Ten mal možnosť v prvej odvysielanej časti spoznať všetky nevesty. Do šou sa prihlásili naozaj krásne ženy. Jednou z 18 krások je aj 28-ročná Jennifer. Na prvé predstavenie prišla na vozidle zvanom Tuk-tuk, čo Radka hneď na prvý pohľad zaujalo. Ďalej sa mu určite do pamäti zapísala hláškou, či boli jeho rodičia pekári, pretože stvorili nádherné stvorenie.

Jennifer posledné roky žije a pôsobí vo Švajčiarsku. No a práve tam hľadala lásku tiež! Ako sme si všimli, v roku 2023 hviezdila vo švajčiarskej verzii šou Ruža pre nevestu - Der Bachelor. Tam jej “víťazstvo“ uniklo len o vlások. V šou bojovala o srdce fešáka s menom Fabrizio Behrens. No, ale s Radkom si vôbec nie sú podobní! Pozrite!