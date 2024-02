Medzi členmi Spievankova to VRIE: Šokujúce vyjadrenie Zahrajka... Pripravovala môj VYHADZOV!

(Zdroj: Facebook)

„Milí priatelia, možno ste zaregistrovali titulky, že Zahrajko končí. Nie je to tak. Zahrajko je stále tu. Do novej spievankovskej knihy zložil vyše 40 piesní. Absolvoval veľké vianočné turné so Spievankou Máriou o pochopení a odpustení, tá však zatiaľ potajomky pripravovala jeho... vyhadzov. Na Facebooku Spievankova rodičia neúnavne píšu, že by chceli pôvodnú Spievanku a Zahrajka. Ja viem, že sila Spievankova bola v nás oboch, v našej synergii," začal na sociálnej sieti Facebook Richard, ktorý dodáva, že hoci ako Zahrajko nekončí, netuší, čo bude so samotným Spievankovom v budúcnosti.

Najväčí problém vidí v tom, že ich postavy Zahrajka a Spievanky začali alternovať iní herci. „Celá tá postava nevznikala podľa nejakého scenára, často som hral sám seba a vložil som do nej kus seba. Ak teraz, po toľkých rokoch, za Spievanku a Zahrajka prezlečieme iných hercov, stvárňujú niekým vytvorenú postavu. Aj odozvy vás, fanúšikov, stále svedčia o tom, že veľká časť detí aj z diaľky vníma, že je to niečo iné," píše ďalej svojom príspevku Čanaky, ktorý tvrdí, že nový manažment Spievankova zneužil jeho dôverčivosť a postupne ho odstavovali z predstavení.

Dodáva, že sa stretol s argumentom, že Spievankovo potrebuje mladšieho alternata. „Stalo sa napríklad, že v rovnaký deň sme s programom Zahrajko zo Spievankova prišli na východ za približne dvadsiatimi deťmi a o niekoľko kilometrov ďalej bol veľký koncert Spievankova s alternantmi. Navyše, alternanti mali síce pôvodne pokrývať východné Slovensko, no začali účinkovať po celej krajine. A fanúšikovia, ktorí sa dožadovali „originálu“, dostávali odpoveď, že už druhý rok Spievankovo komunikuje zmenu a mrzí ho, že si ju stále nevšimli. A ešte čosi o dedkovi s paličkou, ktorý snáď nebude na koncerty chodiť," vysvetľuje s tým, že "mladší" alternat je napokon jeho rovesník a mladší je iba o 11 mesiacov.

Čanaky tvrdí, že jeho kolegyňa Mária Podhradská mu mala hroziť vyhadzovom v prípade, ak nepodpíše zmluvu, ktorej podmienky mu nevyhovali. Napokon však súhlasil. Celá situácia ale potom došla tak ďaleko, že sa do veci zapojili aj právnici...

