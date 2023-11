Súťažiaca z Nákupných Maniačok sa postarala o ŠKANDÁL: Odmietla korunku na Miss Českej republiky!

(Zdroj: TV Joj)

Mladá brunetka na svoj minuloročný škandál upozornila aj svoje súperky v Nákupných maniačkach. Keď hovorila o svojich korunkách, ktoré získala na súťažiach krásy, prezradila, že jedna medzi nimi chýba. „Minulý rok som bola na Miss Českej republiky, mala som tam taký škandál a vzdala som sa korunky, takže mi jedna z mojej zbierky ubudla,“ šokovala Julie.

A potom ešte dodala aj dôvod. „Bola tam dráma medzi vedením a nami dievčatami. Nebolo to to, čo som si predstavovala,“ naznačila. „Celý život som snívala o tom, že sa prihlásim do Miss a že vďaka tomu získam silnejší hlas a budem hovoriť o témach ako anorexia a šikana. Dúfala som, že vďaka tomu budem ľudí viesť a inšpirovať, aby bojovali sami za seba, čo sa mi vďaka súťaži splnilo. Publikum, ktoré by mi naslúchalo, som našla, a preto som mala pocit, že je čas urobiť krok ďalej a týmto ľuďom sa venovať,“ povedala krátko po odmietnutí korunky pre TN.cz.

V šoku bola vtedy aj samotná riaditeľka súťaže. „Absolútne som nevedela, ako mám reagovať. Možno ma to trochu mrzí, že nenaznačila niečo dopredu, hoci samozrejme nie je známe, kto vyhrá. Ale mohli sme si toto všetko odpustiť,“ povedala Nikola Kokyová pre Blesk. Že sa takto rozhodne však nevedela ani samotná misska - išlo vraj o spontánne rozhodnutie. Prezradila to v podcaste HanáJede. „Čakala som, že tá moja cesta tým finálovým kolom končí. A zrazu by mala začať ďalšia etapa, s ktorou som vôbec nepočítala. Takže to bolo rozhodnutie, ktoré som urobila na mieste,“ prezradila koncom minulého roka Hojdyszová.