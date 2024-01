Zora Czoborová po ťažkej operácii: Vychudnutá na kosť!

Zora Czoborová je na nespoznanie! (Zdroj: Instagram Z.C.)

Zora Czoborová začiatkom decembra podstúpila operáciu kolien. Odhodlávala sa na ňu 20 rokov, až ju nakoniec presvedčila metóda, ktorou tento zákrok vykonávajú.

„Našťastie medzitým nám dorástli špičkoví lekári ktorí dokážu operovať technológiou ROSA, teda vykonať robotickú operáciu... nanešťastie to odkladanie ma fyzicky posunulo až tam, že mi musia vymeniť obe kolená naraz," vyjadrila sa v tom čase.

(Zdroj: Instagram Z.C.)

Operácia bola naozaj ťažká, no hnedovláska sa už na druhý deň postavila na nohy a učila sa "znova" chodiť. Odvtedy každodenne podstupuje náročné rehabilitácie. Aktuálne už chodí aj cvičiť do fitka či na plávanie. No to nedopadlo podľa jej predstáv.

„No, musím sa priznať, že moje plavecké odhodlanie dopadlo fiaskom... odplávala som 600 metrov a musela som ujsť z bazéna... taká mi bola zima, že som nedokázala pokracovať, bohužiaľ, ešte neviem plávať na výkon, takže som sa nedokázala prehriať. Štve ma to! Ale pre moje telo nemá význam bojovať a nie užívať si pohyb vo vode,“ zverila sa.

Z plavárne pridala aj záber, na ktorom je úplne na nespoznanie. Fitnesska má mesiac po zákroku a podelila sa so svojou aktuálnou formou „Viditeľne mi odišla svalová hmota, až 5 kilogramov. To bude dlhá cesta,“ priznala.

(Zdroj: Instagram Z.C.)