Zora bojuje ako levica, ide aj cez slzy: TOTO dokáže len Czoborová!

(Zdroj: Instagram Z.C.)

Nebolo to tak dávno, čo sa Zora Czoborová podrobila operácii kolien. Menili jej ich obe naraz, takže aj rekonvalescencia a rehabilitačné cvičenia sú je mimoriadne náročné.

Zo začiatku bol pre Czoborovú každý krok víťazstvom. Zora je neúnavná a obdivuhodná v tom, ako sa nevzdáva a bojuje aj cez slzy a bolesť. Vie, že nikto to za ňu neodmaká a ležanie v posteli by bolo začiatkom konca. So svojimi pokrokmi sa zveruje na sociálnych sieťach, kde jej ľudia vyjadrujú obdiv a držia palce, aby sa čo najskôr dala dokopy. Dnes začala tretí týždeň vo fitku. „Zo začiatku som nevedela na tento schodík ani vyšlapnúť. Dnes krásne technicky 13x na obe nohy bez odrazu zo spodnej nohy smerom nahor a dopadu na dolnú nohu. Všetku záťaž udržalo stehno aj koleno aj pri pomalom prevedení cviku“, vytešuje sa Zora, ktorá sa na operáciu odhodlávala celé dve desaťročia.

Odhodlanie je však veľké a disciplína priam závideniahodná. Aj výraz tváre prezrádza, že cvičenie nie je prechádzka ružovou záhradou a ľahké to nie je ani s predkopávaním: „Prvý pokus pred 3 týždňami skončil plačom (na záchode, aby ma nikto nevidel). Nedokázala som vlastné nohy ani len vystrieť do extenzie. Dnes 13 opakovaní, výdrž v kontrakcii a cez kontrakciu pomalé spúšťanie do základnej polohy. Cítim, že svaly postupne začínajú chápať povely, ktoré im vydá mozog a zároveň naberajú silu.“