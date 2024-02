Do Prvých novín nastúpil nový moderátor: Ďalšia ZMENA... KONIEC Danice Nejedlej?!

(Zdroj: TV Markíza)

O tom, že Danica Nejedlá získala nový džob a ďalej už nebude moderátorkou Prvých televíznych novín, dnes dopoludní informovala televízia Markíza na svojom webe markiza.sk. Svojej dlhoročnej stálici ponúkli pozíciu, prostredníctvom ktorej bude svoje doterajšie profesionálne skúsenosti odovzdávať novej generácii novinárov.

„Danica Nejedlá sa stala súčasťou užšieho vedenia redakcie spravodajstva TV Markíza na pozícii producentky Televíznych novín. Danica patrí medzi najskúsenejších ľudí, ktorých v Markíze máme, preto som ju požiadal, aby tieto skúsenosti začala odovzdávať novej generácii novinárov. Pozícia producentky Televíznych novín je na to úplne ideálna," vyjadril sa Michal Kratochvíl - riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky.

Vo svojom vyjadrení uviedol aj to, že Danica Nejedlá za moderátorským pultom nekončí úplne definitívne. „Na Danicu sme sa mohli vždy spoľahnúť a keď to bolo potrebné, rada pomohla. Som presvedčený, že to tak bude aj naďalej, napríklad pri mimoriadnych udalostiach alebo špeciálnych projektoch, kde sa jej profesionalita a moderátorské schopnosti v minulosti veľmi osvedčili,“ dodal Kratochvíl.

