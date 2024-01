ĎALŠIE mená Let's Dance ODHALENÉ: Mužskú zostavu doplnia známe tváre z Markízy!

Let's Dance (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Už sa to rozrastá a za chvíľu budeme poznať kompletnú zostavu celebritných tanečníkov v šou Let's Dance. Toto sú ďalšie dve mená!

Petra Dubayová, Ján Ďurica, Tina, Hana Gregorová, Anna Jakab Rakovská a Michaela Kocianová. Toto sú mená celebritných tanečníkov, ktorých zatiaľ odhalila televízia Markíza. Postupne sa blížime ku kompletnej zostave. Tú teraz dopĺňajú aj známe markizácke tváre.

„Na jar zabojujú o víťazstvo na tanečnom parkete aj šéfkuchár Martin Novák, známy z úspešnej šou Na nože, a náš dlhoročný kolega, redaktor Televíznych novín, Ján Tribula,“ oznámila televízia Markíza.

​„Martin je v gastropriemysle pojem. Je držiteľom mnohých ocenení, varil pre členov kráľovskej rodiny, pomohol mnohým reštauráciám. Janko Tribula je na obrazovkách Markízy takmer od jej vzniku. Za tie roky si vybudoval povesť profesionála, empatického a skromného človeka, ktorého ľudia majú radi. Tešíme sa, že obaja páni prijali naše pozvanie do šou,“ vyjadril sa PR manažér šou Tadeáš Kurka pre web markiza.sk.

„Na Martina a Janka Tribulu sa veľmi teším. Jeden je vyše dvojmetrový kuchár, druhý je dlhoročný redaktor Televíznych novín s výškou nad 170 cm a ani jeden z nich nikdy netancoval. Som veľmi zvedavý, ako im to na parkete pôjde a ako sa popasujú s tanečnými krokmi. Bude to pre nich výzva. Držím im palce,“ prezradil režisér šou Pepe Majeský.

A čo na túto ponuku spomínaní páni?

„Rád si dávam výzvy, posúvam hranice a učím sa. Pre mňa je Let's Dance krásna noblesná šou, ktorá kultivuje aj spoločnosť. Teším sa na nové priateľstvá, zážitky a chcem prekvapiť sám seba. Veľa mojich kamarátov, ktorí v Let's Dance boli, hovoria, že to bolo najväčšie dobrodružstvo ich života a zážitok na celý život. Tak uvidíme,“ povedal Ján Tribula.

„Už pri premiére minuloročnej série Let’s Dance sa ma medzi rečou opýtali, či by som nechcel ísť tancovať. Odpovedal som, že jasné v pohode. A po roku mi zavolali a oznámili, že idem tancovať. Takže to pred tým mysleli vážne (smiech). Ja som tu výzvu prijal a idem do toho. Teším sa na všetkých kolegov aj divákov,“ dodal Martin Novák.