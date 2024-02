Marcel Forgáč (Zdroj: Instagram MF)

Marcel Forgáč má ako moderátor množstvo rozhlasových aj televíznych skúseností, vystriedal sa už v mnohých formátoch a stále je v kurze. Najnovšie sa objaví ako hosť v relácii Hit roka, ktorú RTVS vysiela vo štvrtok večer. Počas nakrúcania poskytol rozhovor, kde sme načreli tak trošku aj do jeho súkromia.

Marcel tvoril pár s Adrianou dlhých 32 rokov. To je však už minulosť, v júli minulého roka sa rozviedli a po boku moderátora už stojí nová žena. Volá sa Christiana a venuje sa oblasti práva a daní. Spoločne absolvovali už niekoľko dovoleniek v zahraničí a zaláskovaní sú až po uši. Zdieľajú túto radosť zo života aj jeho deti? „Ja myslím, že žijeme veľmi harmonický a vyrovnaný čas aktuálne,“ hovorí Marcel s dodatkom, že sa cíti veľmi dobre. Chytil však druhý dych aj ohľadom rozširovania si rodiny? Na túto novinársku nášľapnú mínu narazil Marcel sám a jeho odpoveď je… veď si vypočujte vo videu.

V rozhovore sa dozviete aj odpoveď na otázku, že ak by padlo rozhodnutie odísť zo Slovenska, kvôli čomu by to bolo: „Ak by tu prestala fungovať základná demokratická schéma, sloboda slova, nejaké potláčanie názorových prúdov alebo myšlienok, ktoré by som považoval za neadekvátne, ale bol by som veľmi nerád, ak by to tak bolo. Odísť je relatívne jednoduché, ale ja si myslím…“ Marcel na konci odpovede doplnil chlapské slová, ktoré stoja za vypočutie. A za sledovanie určite stojí aj relácia Hit roka. Vo štvrtok o 20.30 na Jednotke!

Marcel Forgáč otvorene o živote s novou priateľkou: Slová o rozširovaní rodiny! (Zdroj: NL)