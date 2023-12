Na známu Slovenku doľahla realita MATERSTVA: TOTO nečakala… Musím to zmeniť!

Eva Cifrová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V polovici augusta sa bývalej slovenskej playmate Eve Cifrovej splnil sen. Po umelom oplodnení priviedla 13. augusta na svet dcérku, ktorej s partnerom dali nezvyčajné meno Elaya. Po materstve túžila dlhé roky, no teraz priznala, že... Toto tak úplne nečakala!

Eva si materstvo naplno užíva, no tak, ako každá žena, aj ona priznáva, že občas to nie je práve prechádzka ružovou záhradou. Svoje o tom vie každá mamička, no a pôvabná blondínka otvorene priznáva, že niektoré veci sú úplne inak, ako predpokladala. A nájdu sa aj také, ktoré jej nie sú úplne "po chuti". Týkajú sa najmä jej samotnej a plánuje ich zmeniť.

Niečo z toho si uvedomila, keď sa pozrela na svoje príspevky na sociálnej sieti Instagram. „Keď som bola tehotná, ľudia sa ma pýtali či budem dávať fotky aj s malou. A ja som odpovedala, že občas áno. Keď si pozriem môj profil,sú tam skoro všetky fotky s malou," začala Eva, ktorá hneď dodala, že v momente, kedy si to uvedomila, jej došlo, že začala zabúdať na samú seba.

Nuž a. To je niečo, čo jej začalo prekážať. „Presne to som nikdy nechcela. Milujem tú malú bambuľku menom Elaya, ale môj život musí byť aj o mne. Bolí ma chrbát, lebo nosiť 7 kilové bábätko,ktoré nemá ani 4 mesiace, vôbec nie je sranda. Ale na masáž nejdem. Pleť mám zanedbanú,ale na žiadne ošetrenie sa neobjednám. Kamošky mi chýbajú,ale nestretnem sa s nimi. Oblečenie na seba potrebujem, ale nakúpim pre malú," uviedla ako príklad modelka, ktorá sa rozhodla všetky tieto veci zmeniť.

„Aby som sa cítila dobre vo svojom tele a mohla byť mamou, ktorá je spokojná sama so sebou," dodala úprimne Eva, ktorá je bezpochyby krásnou ženou aj napriek tomu, že sa momentálne cíti zanedbane.