Blesková SVADBA Simony Salátovej: Zorganizovala ju za týždeň... DETAILY!

Simona First! Takto sa od polky decembra predstavuje známa slovenská komička Simona Salátová. S partnerom, tiež komikom Joeom Trendym, sa v jeden deň rozhodli, že sa po viac ako roku od zásnub zoberú. Svadbu sa im podarilo zorganizovať naozaj veľmi rýchlo. Trvalo im to iba týždeň.

Sami neverili, že sa to dá zvládnuť! „Neverili by sme ani my, ale dá. Bolo to jedno z našich najspontánnejších rozhodnutí a koniec koncov aj najlepších. Niekedy, keď sa zbavíte toho, čo od vás ostatní očakávajú, zrazu veci fungujú,“ prezradila Simona pre týždenník Báječná žena.

Svadobné šaty boli tiež vyberané narýchlo, ale sadli ako uliate. „V zákulisí vianočného večierka ani neviem akej firmy. Vyberala som rýchlo z internetu a nakoniec došli úplne perfektné,“ priznala. Najdlhšie z celej organizácie im trvalo vyberanie obrúčok, to im zabralo hodinu.

„Keďže sme všetky tie veci naozaj stihli za týždeň, tak neviem či ich môžeme nazývať komplikovanými. (smiech) Asi najviac času, rozumejte – hodinu, zabralo vyberanie obrúčok, ktoré sme dokonca stihli na mieru ešte aj s gravírovaním vďaka istému klenotníctvu. Prišli deň pred svadbou, takže presne akurát,“ pokračovala.

Svadba prebiehala v rodinnom kruhu. Simona a Teodor boli obklopení svojou najbližšou rodinou. Samozrejme, pri tomto veľkom životnom kroku, nechýbal ani Simonin syn Damián, ktorý ju viedol k oltáru, kde ju čakal jej budúci manžel. A práve tento moment je pre blondínku tým najkrajším.

