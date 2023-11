Ťažké detstvo slovenskej moderátorky: CHUDOBA a... Otec v kóme!

Katarína Balážiová alias Becca (Zdroj: Instagram K.B.)

BRATISLAVA - V úprimnej spovedi opísala svoje detstvo. Táto moderátorka to naozaj nemala to ľahké. Keď mala 6 rokov, jej otec skončil v kóme. S mamou a bratom zápasili aj s chudobou...

Reč je o slovenskej moderátorke Kataríne Balážiovej. Becca aktuálne prijala pozvanie do podcastu Niky Vujisić s názvom #BreakTheRules, kde otvorila svoju 13. komnatu. Zaspomínala si na minulosť a porozprávala o svojom neľahkom detstve.

„Ja, keď som mala 6 rokov, tak môj ocino mal takmer smrteľný úraz. Pracoval na stavbe a padol z lešenia, z nejakých 13 metrov, a upadol na dva mesiace do kómy. My sme si mysleli, že to vlastne neprežije a v momente, keď ho chceli odpájať od prístrojov, sa prebudil,” zverila sa.

Katarína Becca Balážiová (Zdroj: Ján Zemiar)

Žiaľ, tento úraz nezanechal na ňom len fyzické známky, ale aj psychické. „Mal 33 rokov, keď sa mu stal tento úraz. Ten úraz mal taký dopad, že on sa vo svojich 33 rokoch vrátil v mysli do 18 rokov. Takže on si nič nepamätal, nevedel, že má deti, nepoznal nás, a to sa mu vlastne ani nikdy nevrátilo, Bolo to dosť náročné,” opísala ťažké chvíle. Becca priznáva, že bola viac naviazaná na svojho otca a v tom momente akoby ho stratila.

„Nebol úplne v poriadku, on mal hrozne veľa aj fyzických dopadov z toho úrazu, čo znamená, že okrem toho, že stratil pamäť, videl dvojmo, na pol tela bol chvíľu ochrnutý. On mal hrozne veľa diagnóz, malo to naozaj extrémny dopad aj na psychiku, aj na všetko. Na mojom otcovi robili nejaké výskumy alebo štúdie, lebo nikto nechápal, že to prežil. Aj teraz bol u nejakej novej neurologičky, lebo znova sa mu nejako zhoršuje stav a ona bola prekvapená, že s takouto diagnózou človek ešte stále žije,” uviedla s tým, že jej otec ešte stále bojuje s rôznymi diagnózami.

„Okrem toho, že s ocom boli takéto problémy, tak sme nemali peniaze. My sme boli naozaj, že extrémne chudobná rodina. Mamina pracovala manuálne, tatino tiež a potom sa stratil ten jeden príjem a bolo to ešte ťažšie. Taká všehochuť zvláštnych náročných vecí pre 6-ročné dieťa, a teda aj pre môjho brata, ktorý mal vtedy 5,” vyjadrila sa.

Beccu detstvo naozaj poznačilo a odnáša si z neho extrémne veľa tráum, ako sama priznala. „Mám teraz novú terapeutku, je výborná a chodievam na EMDR terapiu a s ňou riešime nejaké detské traumy a je to šialené, aké veci tam človek poobjavuje. Tá trauma je akoby nejaká mokvajúca rana, ktorá tam niekde je, niekde sa skrýva, možno, že ju nevidíš na prvý pohľad a ona ťa bolí a kým ju nezahojíš, tak dovtedy tam bude,” uzavrela svoje rozprávanie.