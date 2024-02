Už je slobodná!

Katarína Balážiová je slovenská moderátorka, ktorej pôsobisko je rádio. Ľuďom sa pravidelne prihovára svojim nevšedným hlasom. Na sociálnych sieťach sa rada delí o svoje pracovné i súkromné úspechy. Niečo však predsalen zatajila.

Už dlhú dobu nebola na jej profile žiadna zmienka o jej partnerovi Marošovi, a tak sa vynárali otázky týkajúce sa rozchodu. Najnovšie ho kráska priznala. „Keď v ten istý deň dostaneš ponuku na zápas, natáčanie porna a ozve sa ti ešte aj svadobná koordinátorka, aj keď si single a vysnívaný muž asi nežije na tejto planéte,“ napísala záhadne vo videu, z ktorého je jasné, že pár s koučom už viac netvoria.

(Zdroj: Instagram M.K.)

A to že je nezadaná meniť nasilu nechce! „Pod mojím včerajším videom sa objavujú komentáre, že by som mala znížiť svoje štandardy a niekoho si nájsť, akože prečo by som to mala robiť? Robila som to doteraz.“ Celé Beccino vyjadrenie o tom, prečo nezníži svoje štandardy, si môžete vypočuť nižšie.

Slovenská moderátorka priznala ROZCHOD: Neznížim svoje štandardy, aby som si niekoho našla! (Zdroj: Instagram K.B.)