PEKLO po ukončení Survivora: Kvôli ZRADE sa správal ako NEPRÍČETNÝ!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Víťaz šou Survivor 2023 je známy. V stredu večer o tom rozhodol jediný hlas ex súťažiacej Johanky, ktorá to mala všetko vo svojich rukách. Titul survivora získal tesne 34-ročný Tomáš Weimann. A tak skončil Martin Konečný (45) na druhom mieste, čo ho veľmi vytočilo. Po súťaži sa správal ako nepríčetný!

Veľké finále je už za nami a víťaz aktuálneho ročníka šou Survivor je známy. Stal sa ním Tomáš Weimann, ktorý titul survivora získal tesne. Postarala sa o to Johanka, ktorá zradila aliancu a aj napriek tomu, že sa Tomáša snažila po spojení od začiatku vyšachovať z hry, pochopila, že práve mladík si výhru zaslúži.

Po vyhlásení malo nastať podľa redakcie Extra.cz medzi účinkujúcimi dusno. Presnejšie ho vyvolal Martin, ktorý cítil veľkú zradu a krivdu. Rátal totiž s tým, že ho jeho kolegovia podržia a vyhrá celú súťaž práve on. No nestalo sa tak a kvôli jedinému hlasu prišiel o 100 tisíc eur.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

„Martin si myslel, že má víťazstvo vo vrecku. Už dokonca počítal, za čo tých stotisíc eur minie. Doslova videl výhru vo vrecku a ani na sekundu o nej nepochyboval,“ prezradil im šokujúce informácie dôverný zdroj zo zákulisia natáčania Survivor. Nuž, s týmto asi Martin tak celkom nerátal! Po finále sa rozpútalo doslova peklo...

„On to bral tak, že hlasy sú 6:5 pre neho. Dopredu vedel, že za neho nebude hlasovať Žaneta, ale ani na sekundu nepochyboval o tom, že zvyšok pôvodného kmeňa Rebelov má na svojej strane,“ dodáva zdroj, s tým, že Johanka už miesto na jeho zozname priateľov po svojom rozhodnutí nemá.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Markíza

„Ona sa za ním hrnula, aby mu vysvetlila dôvody svojho rozhodnutia, ale on to už nechcel počuť. Doslova ju ignoroval. Akoby zabudol, ako mu v hre zachránila život a potom sa o neho niekoľko dní starala, a dokonca mu navliekala pančucháče. Dokonca si vo vile od nej nenechal urobiť ani čaj. Nehovoril s ňou do odletu. Doslova ju ignoroval,“ popísal.

Martin sa vraj prejavil v tom najhoršom možnom svetle a nešetril ani nadávkami. „Takú zlobu nikto nečakal. Bol naozaj nepríčetný,“ vyjadril sa na záver. Svoju prehru nezobral športovo a zjavne sa so svojou bývalou kolegyňou z ostrova nezmieril doteraz...