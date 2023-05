Mega tesné FINÁLE Survivoru: Rozhodol jediný hlas... TOTO je absolútny VÍŤAZ!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Trojica najlepších súťažiacich aktuálneho ročníka reality šou Survivor strávila na opustenom ostrove celkovo 74 dní. A v stredu večer Markíza na streamovacej platforme Voyo odvysielala veľké finále. Tesne pred jeho bránami súťaž opustila Karolína Krézlová (35), a tak sa o titul survivora pobili dvaja muži - Martin Konečný (45) a Tomáš Weimann (34). Bolo to naozaj tesné. O víťazovi rozhodol jediný hlas!

Na začiatku ich bolo 24, no do posledného kola sa prebojovali len traja najlepší. Pred bránami veľkého finále sa ocitli Karolína Krézlová, Tomáš Weimann a Martin Konečný. Z nich sa však len dvaja mohli stretnúť vo finálových súbojoch a zabojovať o rozprávkovú výhru 100 tisíc eur a titul survivora.

Spoločne sa preto stretli v súboji, z ktorého do finále postúpili tí dvaja, ktorí sa najrýchlejšie dostali zo zamknutej klietky. Potrebovali k tomu 3 kľúče, ktoré získali vďaka zmontovanej tyči. Ako prvému sa to podarilo Martinovi... A hoci Tomášovi popadali všetky kľúče do piesku a zradila ho aj tyč, jemu sa z klietky podarilo dostať ako druhému.

Nasledovali ďalšie dva súboje. V každom si finalisti mohli vybojovať jeden hlas, ktorý sa potom preniesol do záverečného hlasovania. V prvej hre bodoval Tomáš, ktorému sa z nepravidelných dielov podarilo najrýchlejšie poskladať kocku v rozmere 4x4. Jeden hlas mal preto zaručený.

V druhom súboji bol šikovnejší Martin. A to aj napriek tomu, že Tomáš bol rýchlejší, zástupcovi zo Slovenska sa napokon podarilo skôr (a zároveň ako jedinému) založiť oheň a prepáliť povraz nad pahrebou. Aj on tak do hlasovania poroty putoval s jedným zaručeným hlasom.

Po záverečných rečiach od každého z finalistov a otázkach od poroty, potom nasledovalo samotné hlasovanie, ktoré o všetkom rozhodlo. Aj to bolo do úplného konca absolútne vyrovnané. O survivorovi tak rozhodol jediný hlas - s výsledkom 6:5 sa víťazom 100 tisíc eur stal Tomáš Weimann.

Takto hlasovala porota:

Karolína - Tomáš

Bára - Martin

Žaneta - Tomáš

Kristián - Martin

Andrea - Tomáš

Kulhy - Martin

Pepa - Tomáš

Adam - Martin

Johanka - Tomáš

