PRIZNANIE víťaza Survivoru: Výhra 2,5 milióna... Žiadny luxus, MUSÍ splatiť DLHY!

Víťazom šou Survivor sa stal tréner skateboardingu a osobný tréner Tomáš Weimann. A má absolútne jasno v tom, kam pôjdu peniaze, ktoré vyhral. „Viem, čo sa s nimi stane, viem to od prvého dňa, čo som sa prihlásil na kasting do Survivoru,” prezradil pre Super.cz o výhre 2,5 milióna českých korún (cca 105-tisíc eur).

Práve peniaze boli totiž veľkou časťou jeho motivácie, prečo vôbec na ostrov šiel. „Jedna vec je, že tú súťaž milujem a že je to môj splnený sen, ale druhá vec je, že ja som tam išiel pre tie peniaze. Potrebujem peniaze, každý potrebuje peniaze a navyše, ja som v posledných rokoch celkom živoril, mal som nejaké dlhy a nebola to úplne jednoduchá finančná situácia,” priznal Tomáš.

Vďaka výhre sa môže opäť postaviť na nohy. „Ten covid ma dosť zostrelil, vlastne som sa do minulého roku ešte z toho covidu spamätával. Teraz už môžem normálne dýchať. Dva a pol milióna korún nie je toľko peňazí, aby som si mohol kúpiť dom, alebo niektorí ľudia hovoria, že to nie je veľa peňazí, ale pre mňa to veľa peňazí je a rozhodne to je pre mňa veľa peňazí na to, aby som teraz mohol byť pokojný a mohol žiť tak, ako chcem,” vyhlásil.

To, čo mu po zaplatení dlhov zostane, rozhadzovať nemieni. „Doplatím niečo, čo mi chýba... Ja si nepotrebujem nič kupovať, nepotrebujem autá, nepotrebujem si kupovať hodinky, nepotrebujem žiadne luxusné veci, ja si kúpim obyčajné oblečenie, ale rád pôjdem na dovolenku, rád si dám dobré jedlo... Ale mám rád, keď viem, že mám peniaze, je to pre mňa pocit bezpečia,” priblížil Weimann, ako nad peniazmi rozmýšľa.