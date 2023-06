ROZVOD česko-slovenského PROMI páru: Stávková kancelária už vypísala kurz!

PRAHA - Do manželstva vstúpili po tom, čo boli nejaký čas rozídení. Za krízou boli jeho nevery a ďalšie sa prevalili aj po svadbe. Stávková kancelária preto vypísala kurz na rozvod českého zápasníka Karlosa Vémolu a bývalej slovenskej playmate Lely Ceterovej, ktorá dnes používa meno Lela Vémola.

Ich vzťah dostal trhliny, keď sa verejne začalo hovoriť o Karlosových milenkách. Párik mal vtedy už dcérku Lili, no Lela sa rozhodla zbaliť seba aj dieťa a odísť na Slovensko.

Po čase sa ale k zápasníkovi vrátila a čoskoro aj druhýkrát otehotnela. Tentoraz im osud nadelil synčeka Rockyho. A hovorilo sa aj o svadbe. Lenže! Vémola vyhlásil, že zistil, že Lela ho podvádza, ona zas svojho partnera obvinila z toho, že ju zbil.

No aj táto búrka prehrmela a minulý rok v júli sa dvojica vzala. No o pár mesiacov bývalá Superstaristka Hana Džurbanová alias pornohviezda Rika Fane zverejňovala dôkaz, že mala so zápasníkom aféru. V čase, keď už bol ženatý!

Napriek tomu je česko-slovenská dvojica stále spolu. České médiá však už viackrát zverejnili články, že rôzne veštice vidia v kartách koniec ich vzťahu. A príležitosti sa v tomto smere chytila aj stávková kancelária.

V minulosti už boli vypísané stávky napríklad na to, kto vyhrá markizácku šou Let’s Dance, v Česku sa zas tipovalo, či sa moderátorovi Leošovi Marešovi narodí dievča alebo chlapec a aké meno by jeho tretí potomok mohol dostať. A tento rok prišla do ponuky stávka, či sa Dara Rolins vydá za Pavla Nedvěda.

Aktuálne môžu stávkari tipovať, či manželstvo Vémolovcov skončí rozvodom. Kurz je zatiaľ pomerne nízky, iba 2,5:1, ale práve táto stávka patrí k highligtom športovej sekcie. Kancelária očakáva, že záujem o ňu sa bude postupne navyšovať.