Za deň schudol 12 kíl a teraz: Vážne problémy s imunitou… Karlosa Vémolu trápi štítna žľaza aj HNISAVÉ RANY!

PRAHA - Posledný zápas Karlosa Vémolu (37) a Patrika Kincla (33) sledovali všetci fanúšikovia MMA. Český terminátor kvôli súboju neváhal držať drastickú diétu, aby sa zmestil do váhového limitu. Za jediný deň sa mu podarilo zhodiť šialených 12 kíl. No výrazne sa to podpísalo na jeho zdraví. Má vážne problémy s imunitou, trápi ho štítna žľaza, cukor aj hnisavé rany, ktoré sa nechcú zahojiť!

O zápase, ktorý prebehol 21. mája medzi Karlosom Vémolom a Patrikom Kinclom, sme informovali aj na Topkách. Terminátor prehral a s početnými zraneniami okamžite putoval do nemocnice. Tržné rany z tvrdých rán súpera však nie sú jediné, ktoré Karlosa po súboji trápia. Ako prezradil v podcaste Fight Cast One, má vážne problémy s imunitou.

„Kvôli zhadzovaniu, extrémnej diéty, extrémnemu záprahu mám veľké imunitné problémy. Mal som problémy s hladinou cukru, so štítnou žľazou. Tak sa mi nehoja rany po operácii, mám ich zahnisané. A ako som stále v gyme a ideme tie údery, lakte atď, tak to mám celé zakrvácané a zahnisané. A keď vám niečo pol roka hnisá a ste v infekcii a liečite to antibiotikami, tak to tomu nepridá,“ prezradil Vémola.

Kvôli zápasu s Kinclom totiž musel držať prísnu diétu. Ešte deň pred vážením to vyzeralo, že váhový limit nesplní, no za 24 hodín sa mu podarilo zhodiť extrémnych 12 kíl. A to inak, ako zdravotnými problémami dopadnúť ani nemohlo. „To telo len z tých práškov asi nedokáže fungovať. Od decembra alebo 1. januára som nemal ani kúsok zeleniny, ani kúsok ovocia. Nič také, kvôli sacharidom a kvôli cukrom,“ šokoval Karlos.

„Držal som to striktne na ryži, na kuracom, na rybe a na práškoch. Toto potrebujem doriešiť. Nájsť správnu diétu, správny liečebný systém a tie ruky doliečiť,“ zhrnul zápasník, ktorý sa už do podobných extrémov do budúcna púšťať nechce.