Čerstvo vydatá Slovenka ZÚRI: Športovec ju vraj podvádza... S PORNOHVIEZDOU zo SuperStar!

Lela a Karlos sú rodičmi dvoch detí a koncom júla sa z nich stali manželia. Svadbe však predchádzalo búrlivé obdobie, keď Ceterová obviňovala Vémolu z nevery a dokonca sa od neho aj odsťahovala.

A dnes je vraj opäť nešťastná. Verejnosť totiž rieši ďalšiu údajnú neveru zo strany známeho zápasníka. Už niekoľko mesiacov má podľa informácií portálu Extra.cz aféru s bývalou superstaristkou Hanou Džurbanovou, ktorá sa teraz pod menom Rika Fane živí nakrúcaním filmov pre dospelých.

„Pokiaľ viem, stretávajú sa asi 4 mesiace. Boli spolu dokonca aj v Poľsku,” uviedol zdroj. Plyšový medveď, ktorým sa Rika pochválila na svoje meniny na sieti Instagram, bol tiež vraj darček od Karlosa.

A podľa spomínaného portálu sa našiel človek, ktorý informoval aj zápasníkovu zákonitú polovičku. Lela už vraj kontaktovala aj samotnú Riku. Ako prebiehal ich rozhovor, známe nie je, pornohviezda však pri otázkach novinárov románik nijako nepoprela. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať,” bolo jediné, čo povedala.

Zato Karlos sa rázne ohradil voči tomu, že by s bývalou superstaristkou podvádzal svoju manželku. „Neviem, kto je Hana Džurbanová. Takže asi ťažko. Je to blbosť, tú frajerku nepoznám,” vyhlásil s tým, že svoju údajnú neveru už s Lelou dokonca preberal. „Ja ju vôbec nepoznám, len viem, že točí porno a hovorí si Rika. To, že to je Hana, od vás počujem prvý raz,” dodal.

Niet pochýb, že takto krátko po svadbe riešiť reči o nevere, musí aj Lelu privádzať do zúrivosti. Nakoniec ale všetku vinu hodila na Hanu. „Bohužiaľ, je a bude veľa slečien a žien, ktoré sa budú na mojom manželovi a mne chcieť zviditeľniť za akúkoľvek cenu. Je až neuveriteľné, ako hlboko dokážu klesnúť len pre 5 minút slávy,” vyhlásila a dodala, že je smutné, že si to odnáša celá jej rodina. Dokonca vyjadrila prianie, aby si podobnými situáciami nemuseli nikdy prechádzať ani údajné Karlosove milenky.