ZDEVASTOVANÁ tvár Karlosa Vémolu po zápase: Cez opuchnuté oči nevidel... Okamžitý prevoz do nemocnice!

PRAHA - Karlos Vémola (37) sa do povedomia Slovákov dostal najmä vďaka zápasu s Attilom Véghom (37). Vtedy ho začali vnímať aj tí, ktorí MMA zápasy nesledujú pravidelne. Uplynulý víkend sa bojovník postavil do ringu opäť, tentokrát proti Patrikovi Kinclovi (33). Takýto záver súboja však zrejme neočakával. Tvár mal úplne zdevastovanú. Cez opuchnuté oči vôbec nevidel... Okamžite ho brali do nemocnice!

Karlos Vémola si pred zápasom na Patrika Kincla veril. Vyhlasoval, ako ho do tretieho kola ukončí. Nestalo sa. S výsledkom 3:0 prehral. Kto je víťaz, však po zápase zaujímalo málokoho. Divákov skôr znepokojoval pohľad na Karlosovu zdevastovanú tvár a jeho rýchly útek do zákulisia. O tom, čo je so sebavedomým bojovníkom, netušil ani organizátor Oktagonu Ondřej Novotný.

S nikým nehovoril, po prehre sa nezúčastnil ani tlačovej konferencie, rovno si to namieril do auta a zmizol. „Nevieme, či šiel do nemocnice alebo čo sa presne stalo. Nemohol poriadne hovoriť, oči... V túto chvíľu nevieme,“ informoval Novotný fanúšikov. Dodal tiež, že Karlos na tom nie je dobre najmä po mentálnej stránke.

Karlos sa napokon svojim fanúšikom prihovoril prostredníctvom Instagramu. Vysvetlil, že po zápase išiel rovno do nemocnice. „Mrzí ma, že som nedorazil na pozápasovú tlačovku, ale bohužiaľ to moje oči v zápase dosť odniesli a musel som ísť rovno do nemocnice na vyšetrenie. Kto ma pozná, tak vie, že rešpektujem súperov a dokážem aj po prehre plniť svoje povinnosti, ale zdravie bolo prednejšie,“ objasnil.

Uznal, že jeho súper je šampiónom a ak ho chcel poraziť, musel by ho buď predčiť alebo ukončiť. To sa mu však nepodarilo a o nič podobné sa už v budúcnosti pokúšať nebude. „To, čo som urobil svojej rodine, priateľom, tímu a všetkým okolo so zhadzovaním do 84, už opakovať nebudem, takže do tejto váhy sa vracať nechcem. Žiadne ďalšie hazardovanie s vlastným zdravím. Sú tu na to mladší a lepší chlapci, a moje telo už to jednoducho nedáva, to je fakt,“ dodal.