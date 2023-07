Prekvapivé slová Patrika Hermana: Z rodinnej dovolenky UTEKÁ… ZBLÁZNIL by som sa!

Leto je v plnom prúde a s nimi aj plány na letné dovolenky. Niektorí ich majú už za sebou a iných ešte len čakajú. Aký program si na leto vymyslel moderátor Patrik Herman, nám prezradil v rozhovore. Podľa jeho slov je čudné. „Ja mám leto vždy také čudné, tak trochu iné, ako tradičné. Veľmi sa teším na pobyt s mojimi ZŤP deťmi a s mladými ľuďmi z môjho občianskeho združenia, v mojej rodnej Trnave,“ začal v úvode Patrik.

No veľké plány má aj so svojou rodinou. S ňou by chcel zájsť na dovolenku k moru. „Vyzerá to tak, že sa mi hádam podarí na niekoľko dní odísť na takú dovolenku k moru s mojim bratom, manželkou a malou neterkou a na to sa neskutočne teším,“ poznamenal novinár pre Topky.sk. No podľa vlastný slov tam dlho nevydrží. Zatiaľ čo jeho brat ide na 9 dní, on už po štyroch uteká.

„Ja som taký ten, čo má radšej také pohodlnejšie dovolenkovanie, ale paradoxne môj brat aj rodina tam idú na deväť dní a ja iba na tri, štyri, lebo zase mňa to omrzí po nejakých troch dňoch a ja už by som sa tam asi zbláznil a nudil,“ prezradil moderátor a dokonca... „Idem vlastným autom, aby som odtiaľ mohol odísť skôr,“ dodal Patrik. Viac sa dozviete z rozhovoru vyššie!