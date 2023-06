Patrik Herman ZNECHUTENÝ slovenským štátom: Ťažké spomienky na SMRŤ otca… Stačilo málo, MOHOL ŽIŤ!

Slovenskému novinárovi a moderátorovi Patrikovi Hermanovi pred 15 rokmi zobrala otca zákerná choroba, rakovina. Dodnes sa z tejto rany spamätáva. No jeho samého to povzbudilo k tomu, aby konal. Patrik je totiž známy aj ako aktivista a jeden zo zakladateľov organizácie Nie rakovine, ktorá je tu predovšetkým pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Keďže sa spomínaná organizácia stala aj súčasťou tohtoročnej Miss Slovensko, moderátor nechýbal na ich tlačovej konferencii, ktorá sa konala pár dní pred finále. Patrik si v našom rozhovore zaspomínal aj na svojho nebohého otca a riadne sa rozohnil pre neschopnosť slovenského štátu.

Galéria fotiek () Patrtik Herman

Zdroj: Maarty von B

„Ja som veľmi rád, že organizátori pristúpili k tomu, že táto súťaž nabrala ďalší charitatívny rozmer a som veľmi vďačný za toto spojenie s pacientskou organizáciou Nie rakovine, ktorú zastupujem,“ povedal na úvod Patrik.

Z jeho ďalších slov bolo jasné, že má ťažké srdce na Slovensko a najmä na systém, ktorý tu vládne. „Slovensko je v rebríčku úmrtnosti na špičke v rámci celého sveta a jednoducho ja som už stratil takú moderátorsko-diplomatickú plachosť a snažím sa pomenovávať veci tým pravým menom. Jednoducho ten systém, ktorý nám zlyháva a štát, ktorý nám zlyháva...“ rozčúlil sa moderátor a následne svojím vyjadrením ešte pritvrdil.

Galéria fotiek () Patrik Herman

Zdroj: Ján Zemiar

„Kradne sa v tejto krajine a je to vidieť... Cítime to už v každej rodine a snáď už nie je rodina, ktorá by neprišla do kontaktu s rakovinou. Ľudia bojujú o to, aby si vôbec mohli dovoliť liečbu a dopriať ju svojim blízkym. Tento štát by to mohol už dávno zvládnuť, ale ide to len slimačími krokmi,“ poznamenal znechutený Patrik.

Žiaľ, aj on sám si tým prešiel, keďže jeho milovaný otec pred 15 rokmi podľahol zákernej chorobe. A za jeho smrťou vidí jasného vinníka. „Keď ochorel môj ocino na rakovinu hrubého čreva, bola to taká prvá skúsenosť s onkologickým ochorením v našej rodine. My sme nemali absolútne žiadne informácie a pred tými 15 rokmi sme ich nemali ani, kde čerpať,“ povedal nám novinár.

A zaspomínal si na ťažké chvíle so svojím otcom. „Chodil som s ocinom po onkologickom ústave, ale my sme mali milión otázok. On ako pacient a ja ako príbuzný pacienta. Netýkalo sa to iba samotnej liečby, ale aj bežného života a starostlivosti a sociálneho zázemia,“ vysvetlil moderátor, ktorý si postupne uvedomil vážnu vec. „Prišiel som na to, že stačilo veľmi málo a mohol žiť. Stačilo mať informácie a vedieť, že treba si urobiť po 50-ke primitívne preventívne vyšetrenie, ktoré si urobíte v pohodlí svojej domácnosti a mohol ešte žiť, čiže zabila mi ho nevedomosť,“ dodal Patrik na záver nášho rozhovoru, ktorý si môžete pozrieť vo videu vyššie.