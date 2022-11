ŠKANDÁL na televíznych obrazovkách: Natálie z Love Island už vie o Dávidovej frajerke… PLAČ a nervy!

A veruže, tvorcovia to dali Davidovi poriadne vyžrať. Blonďatý futbalista zažil hanbu pred celou vilou. Produkcia si totiž pripravila hru, počas ktorej mali súťažiaci hádať, koho sa týkajú konkrétne titulky v médiách. A keď prišlo na Kočendovej frajera... „Veľký podvod v reality šou Love Island. Všetkým klame, doma už jednu priateľku má," bolo napísané na papieri.

Keďže David Natálii čo-to o svojej údajnej "ex" povedal, plavovlasá kráska správne uhádla, že ide práve o neho. Avšak, to ešte netušila, že Dávid jej zatajil množstvo ďalších vecí, ani zďaleka jej nepovedal všetko a bez hanby nielen ju, ale aj ostatných obyvateľov klamal. Víťazka českej Miss sa cítila mimoriadne nepríjemne a keď sa postupne začala odhaľovať pravda, skončila so slzami v očiach.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza