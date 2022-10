Vémola ju nazval bláznivým deckom a ona... Na oplátku zverejnila PRVÝ DÔKAZ o nevere!

V manželstve Vémolovcov je poriadne dusno. Svoje áno si športovec s modelkou Lelou Ceterovou povedal len pred tromi mesiacmi, no zjavne ani takýto záväzok na celý život ho neodradil od zahýbania. Nestalo sa to prvýkrát, kedy hľadal potešenie u inej ženy. Vtedy mu však matka jeho detí odpustila. Všetko sa to malo skončiť idylicky pri svadbe storočia.

Na povrch však vyplávala ďalšia údajná nevera Terminátora. Tentokrát s len 18-ročnou pornoherečkou. Momentálne je známa pod svojim umeleckým menom Rika Fane, ale mnohí ju môžu poznať aj ako Hanu Džurbanovú, súťažiacu zo SuperStar. No spevácka kariéra ju zjavne nenadchla tak, ako práve natáčanie filmov pre dospelých.

Po prevalení cudzoložstva však Terminátor nenechal na Hane ani nitku suchú a poriadne jej naložil. Nazval ju bláznivým deckom a mladou vyhasnutou SuperStar, ktorá jazdí sfetovaná na kolobežke. Všetko je to podľa neho vymyslené, za účelom vyviesť ho z miery pred zápasom. „Nás to s Lelou nerozhodí, my sme silný pár,“ vyjadril sa.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram K.V.

Zastáva si ho aj jeho manželka. „Bohužiaľ, je a bude veľa slečien a žien, ktoré sa budú na mojom manželovi a mne chcieť zviditeľniť za akúkoľvek cenu. Je až neuveriteľné, ako hlboko dokážu klesnúť len pre 5 minút slávy,” povedala otvorene na adresu pornoherečky. Je jasné, že do posledného momentu bude Lela veriť svojmu Karlosovi, ale samotné dôkazy svedčia proti nemu.

Mladá Džurbanová totižto zverejnila na svojom Instagrame štipľavú konverzáciu medzi ňou a zápasníkom s veľavravným popisom. „Obháj sa.“ Každodenné vymieňanie správ svedčí o tom, že sa poznali dosť dobre. „Chcem vám ukázať, ako Karlos klame. Toto je Karlos, ktorý ma v živote nevidel, a ktorý vôbec nevie, kto ja som,“ povedala.